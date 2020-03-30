Формирования Российской Федерации 13 раз обстреляли украинские позиции

29 марта вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Одиннадцать обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг два раза обстрелял позиции украинских защитников.

На все враждебные обстрелы подразделения Объединенных сил дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ.

Дословно: "Вчера, 29 марта, потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Водяного было зафиксировано использование вражеского миномета калибра 82 мм. Военнослужащие Объединенных сил приняли необходимые меры для прекращения огневой провокации противника.

За текущие сутки потерь нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано".