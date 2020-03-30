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На Донбасі бойовики поранили двох українських захисників

Понеділок, 30 березня 2020, 11:41
На Донбасі бойовики поранили двох українських захисників

Двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення у результаті ворожих обстрілів 30 березня.

Джерело: штаб Операції об’єднаних сил у Facebook

Дослівно: "30 березня збройні формування Російської Федерації вкотре нехтуючи Мінськими домовленостями обстріляли позиції підрозділів Об’єднаних сил.

Так, по українських захисниках поблизу населеного пункту Шуми російські окупанти вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення".

Деталі: Воїнів доставили до військово-медичного закладу, де їм надали необхідну меддопомогу.

Також повідомляється, що військовослужбовці Збройних Сил України дали гідну відсіч ворогу. Втрати противника уточнюються.

Українська правда

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Теми: ООСДонбасОРДЛОвійна
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