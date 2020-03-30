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На Донбассе боевики ранили двух украинских защитников

Понедельник, 30 марта 2020, 11:41
На Донбассе боевики ранили двух украинских защитников

Двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения в результате вражеских обстрелов 30 марта.

Источник: штаб Операции объединенных сил в Facebook

Дословно: "30 марта вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз пренебрегая минскими договоренностями обстреляли позиции подразделений Объединенных сил.

Так, по украинским защитникам вблизи населенного пункта Шумы российские оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения".

Детали: Воинов доставили в военно-медицинское учреждение, где им оказали необходимую медпомощь.

Также сообщается, что военнослужащие Вооруженных Сил Украины дали достойный отпор врагу. Потери противника уточняются.

Украинская правда
Темы: ООСДонбассОРДЛОвойна
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