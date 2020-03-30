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Поліція Португалії розслідує смерть українця в аеропорту – МЗС

Понеділок, 30 березня 2020, 14:11
Поліція Португалії розслідує смерть українця в аеропорту – МЗС

Правоохоронні органи Португальської Республіки проводять слідчі дії для встановлення обставин смерті громадянина України в приміщенні аеропорту Лісабона.

Джерело: Міністерство закордонних справ у відповідь на запит "Української правди"

Дослівно: "Компетентними правоохоронними органами Португальської Республіки наразі проводяться слідчі дії щодо перевірки обставин смерті зазначеного громадянина України.

Справа перебуває на особливому контролі в Посольстві України в Португальській Республіці та в Департаменті консульської служби МЗС України".

Деталі: В МЗС додали, що по Посольства України в Португалії надійшла інформація від Міграційної служби Португальської Республіки про смерть громадянина України 12 березня.

Міграційна служба повідомляла, що в українця стався напад епілепсії, у результаті чого останній помер в приміщенні аеропорту. Факт смерті був зафіксований медиками швидкої, які прибули на виклик.

Зазначається, що посольство встановило та підтримує постійні контакти з родичами померлого та вживає заходів щодо консульського супроводу зазначеної справи.

Що було раніше: Голова спілки українців у Португалії Павло Садоха повідомив про вбивство у Лісабоні українського громадянина, який приїхав у пошуках роботи. За його словами, в аеропорту Лісабону українцю з незрозумілих наразі причин відмовили у в’їзді до Португалії.

Коли чоловік став вимагати пояснити ситуацію, йому надягнули наручники, застосували фізичну силу і в наручниках залишили одного в кімнаті. В українця стався приступ епілепсії, у результаті чого наступила смерть.

Ірина Балачук, УП
Теми: МЗСПортугаліяукраїнці
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