Полиция Португалии расследует смерть украинца в аэропорту – МИД

Правоохранительные органы Португальской Республики проводят следственные действия для установления обстоятельств смерти гражданина Украины в здании аэропорта Лиссабона.

Источник: Министерство иностранных дел в ответ на запрос "Украинской правды"

Дословно: "Компетентными правоохранительными органами Португальской Республики в настоящее время проводятся следственные действия по проверке обстоятельств смерти указанного гражданина Украины.

Дело находится на особом контроле в Посольстве Украины в Португальской Республике и в Департаменте консульской службы МИД Украины".

Детали: В МИД добавили, что в Посольство Украины в Португалии поступила информация от Миграционной службы Португальской Республики о смерти гражданина Украины 12 марта.

Миграционная служба сообщала, что у украинца случился приступ эпилепсии, в результате чего последний скончался в здании аэропорта. Факт смерти был зафиксирован медиками скорой, которые прибыли на вызов.

Отмечается, что посольство установило и поддерживает постоянные контакты с родственниками умершего и принимает меры относительно консульского сопровождения указанного дела.

Что было раньше: Председатель союза украинцев в Португалии Павел Садоха сообщил об убийстве в Лиссабоне украинского гражданина, который приехал в поисках работы. По его словам, в аэропорту Лиссабона украинцу по непонятным пока причинам отказали во въезде в Португалию.

Когда мужчина потребовал объяснить ситуацию, ему надели наручники, применили физическую силу и в наручниках оставили одного в комнате. У украинца случился приступ эпилепсии, в результате чего наступила смерть.