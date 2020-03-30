Стало відомо, коли відбудеться перенесена через коронавірус Олімпіада

Міжнародний олімпійський комітет підтвердив, що перенесені вперше в історії Олімпійські ігри в Токіо пройдуть з 23 липня по 8 серпня 2021 року.

Джерело: CNN

Деталі: Угода була досягнута в понеділок після розмови між лідерами МОК, організаторами Олімпіади Токіо 2020 року, урядом Японії і Міжнародним паралімпійських комітетом.

Літні ігри мали пройти з 24 липня по 8 серпня цього року, але минулого тижня було оголошено, що Олімпійські ігри були відкладені через пандемію коронавірусу.

Нові дати проведення Паралімпійських ігор - з 24 серпня по 5 вересня 2021 року.

МОК каже, що рішення про нові дати було прийнято "для захисту здоров'я спортсменів і всіх учасників, а також для стримування вірусу COVID-19".