Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Стало відомо, коли відбудеться перенесена через коронавірус Олімпіада

Понеділок, 30 березня 2020, 16:06
Стало відомо, коли відбудеться перенесена через коронавірус Олімпіада

Міжнародний олімпійський комітет підтвердив, що перенесені вперше в історії Олімпійські ігри в Токіо пройдуть з 23 липня по 8 серпня 2021 року.

Джерело: CNN

Деталі: Угода була досягнута в понеділок після розмови між лідерами МОК, організаторами Олімпіади Токіо 2020 року, урядом Японії і Міжнародним паралімпійських комітетом.

Літні ігри мали пройти з 24 липня по 8 серпня цього року, але минулого тижня було оголошено, що Олімпійські ігри були відкладені через пандемію коронавірусу.

Нові дати проведення Паралімпійських ігор - з 24 серпня по 5 вересня 2021 року.

МОК каже, що рішення про нові дати було прийнято "для захисту здоров'я спортсменів і всіх учасників, а також для стримування вірусу COVID-19".

Валентина Романенко, УП
Теми: Олімпіадакоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

Усі новини...
Олімпіада
МОК поки не планує запрошувати РФ та Білорусь на Олімпіаду-2024
Україна вийшла у півфінал молодіжного Євро з футболу та вперше зіграє на Олімпіаді
Міжнародний олімпійський комітет став на бік агресора: як відновити справедливість
Останні новини
09:57
Офіційний курс гривні до долара вперше перетнув позначку 37
09:52
Конституційний суд Албанії заблокував міграційну угоду з Італією
09:50
відеоНа Чернігівщині формують дві смуги оборони – Наєв
09:35
Ціни на нафту продовжують зростати на тлі скорочення запасів у США
09:31
фотоУ Туреччині виявили стародавні мозаїки із зображенням морських істот
09:09
Палата представників США проголосувала за розслідування щодо імпічменту Байдена
09:00
Ракетний удар по півдню: на Херсонщині загинула жінка
08:47
Словаччина частково відновила пропуск вантажівок на свою територію − ДПСУ
08:43
оновленоУ Києві й двох областях була 20-хвилинна тривога через ракетну небезпеку
08:17
Зеленський і Туск провели першу телефонну розмову
Усі новини...
Реклама: