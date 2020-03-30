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Стало известно, когда пройдет перенесенная из-за коронавируса Олимпиада

Понедельник, 30 марта 2020, 16:06
Стало известно, когда пройдет перенесенная из-за коронавируса Олимпиада

Международный олимпийский комитет подтвердил, что перенесенные впервые в истории Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Источник: CNN

Детали: Соглашение было достигнуто в понедельник после разговора между лидерами МОК, организаторами Олимпиады Токио 2020, правительством Японии и Международным паралимпийским комитетом.

Летние игры должны были пройти с 24 июля по 8 августа этого года, но на прошлой неделе было объявлено, что Олимпийские игры были отложены из-за пандемии коронавируса.

Новые даты проведения Паралимпийских игр - с 24 августа по 5 сентября 2021 года.

МОК говорит, что решение о новых датах было принято "для защиты здоровья спортсменов и всех участников, а также для сдерживания вируса COVID-19".

Валентина Романенко, УП

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Темы: Олимпиадакоронавирус
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