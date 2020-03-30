"Українська правда" проведе онлайн-інтерв’ю з Ігорем Ліскі – координатором київського волонтерського штабу боротьби з поширенням коронавірусу.

Подивитись та поставити власні запитання у коментарях можна буде з 20 години 30 березня на facebook-сторінці УП.

Посилання на ефір та сама трансляція після 20 години також з'являться у цій новині.

Онлайн-інтерв'ю – новий формат, який УП запустила в умовах карантину. Під час ефіру глядачі мають змогу в режимі реального часу поставити свої питання.

Гостями попередніх таких ефірів були співак і лідер парламентської партії "Голос" Святослав Вакарчук та бізнесмен Андрій Ставніцер, який курирує Одеську область під час пандемії коронавируса.

Дашборд УП "Пандемія COVID-19 в Україні та світі. Цифри та інфографіка"