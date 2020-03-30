Влада Києва в разі нестачі місць для хворих нових на коронавірус можуть використати Міжнародний виставковий центр для їх розміщення.

Джерело: координатор київського волонтерського штабу боротьби з поширенням коронавіруса Ігор Ліскі в онлайн-інтерв'ю УП

Пряма мова: "Однозначно є на 7 тисяч (місць – УП) уже план – на Лівобережній, у Виставковому центрі.

Мені дуже приємно, що є ініціатива Валерія Пекаря, який свій виставковий центр на Житомирській трасі теж готовий надати (мова йде про "КиївЕкспоПлаза" – УП). І зараз ми теж прораховуємо – близько 900 місць може бути додатково...

Ми сподіваємося, що це не знадобиться. Але якщо знадобиться, час буде йти на дні. Тому вже зараз потрібно прораховувати систему вентиляції, як буде очищатися каналізація, де брати ліжка, як їх розвертати, як проводити кисень. Всі ці технічні завдання вже повинні зараз опрацьовуватися. Навіть якщо, дай Бог, воно не знадобиться".

Онлайн-інтерв'ю – новий формат, який УП запустила в умовах карантину. Під час ефіру глядачі мають змогу в режимі реального часу поставити свої питання.

Гостями попередніх таких ефірів були співак і лідер парламентської партії "Голос" Святослав Вакарчук та бізнесмен Андрій Ставніцер, який курирує Одеську область під час пандемії коронавируса.

Дашборд УП "Пандемія COVID-19 в Україні та світі. Цифри та інфографіка"