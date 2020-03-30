Власти Киева в случае нехватки мест для больных новых коронавирусом могут использовать Международный выставочный центр для их размещения.

Источник: координатор киевского волонтерского штаба борьбы с распространением коронавируса Игорь Лиски в онлайн-интервью УП

Прямая речь: "Однозначно есть на 7 тысяч (мест – УП) уже план – на Левобережной, в Выстовочном центре.

Мне очень приятно, что есть инициатива Валерия Пекаря, который свой выставочный центр на Житомирской трассе тоже готов предоставить (речь идет об "КиївЕкспоПлаза" – УП). И сейчас мы тоже просчитываем – порядка 900 мест может быть дополнительно...

Мы надеемся, что это не понадобится. Но если понадобится, время будет идти на дни. Поэтому уже сейчас нужно просчитывать систему вентиляции, как будет очищаться канализация, где брать кровати, как их разворачивать, как проводить кислород. Все эти технические задания уже должны сейчас прорабатываться. Даже если, дай Бог, оно не понадобится".

Онлайн-интервью – новый формат, который УП запустила в условиях карантина. Во время эфира зрители могут в режиме реального времени задать свои вопросы.

Гостями предыдущих таких эфиров были певец и лидер парламентской партии "Голос" Святослав Вакарчук и бизнесмен Андрей Ставницер, курирующий Одесскую область во время пандемии коронавируса.

Дашборд УП "Пандемия COVID-19 в Украине и мире. Цифры и инфографика"