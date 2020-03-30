Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Для размещения больных в столице могут использовать Международный выставочный центр

Понедельник, 30 марта 2020, 22:18
Для размещения больных в столице могут использовать Международный выставочный центр

Власти Киева в случае нехватки мест для больных новых коронавирусом могут использовать Международный выставочный центр для их размещения.

Источник: координатор киевского волонтерского штаба борьбы с распространением коронавируса Игорь Лиски в онлайн-интервью УП

Прямая речь: "Однозначно есть на 7 тысяч (мест – УП) уже план – на Левобережной, в Выстовочном центре.

Мне очень приятно, что есть инициатива Валерия Пекаря, который свой выставочный центр на Житомирской трассе тоже готов предоставить (речь идет об "КиївЕкспоПлаза" – УП). И сейчас мы тоже просчитываем – порядка 900 мест может быть дополнительно...

Мы надеемся, что это не понадобится. Но если понадобится, время будет идти на дни. Поэтому уже сейчас нужно просчитывать систему вентиляции, как будет очищаться канализация, где брать кровати, как их разворачивать, как проводить кислород. Все эти технические задания уже должны сейчас прорабатываться. Даже если, дай Бог, оно не понадобится".

Онлайн-интервью – новый формат, который УП запустила в условиях карантина. Во время эфира зрители могут в режиме реального времени задать свои вопросы.

Гостями предыдущих таких эфиров были певец и лидер парламентской партии "Голос" Святослав Вакарчук и бизнесмен Андрей Ставницер, курирующий Одесскую область во время пандемии коронавируса.

Дашборд УП "Пандемия COVID-19 в Украине и мире. Цифры и инфографика"

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
Все новости...
Реклама: