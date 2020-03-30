Задайте вопрос: координатор киевского штаба борьбы с вирусом в онлайн-интервью на УП
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Понедельник, 30 марта 2020, 19:44
"Украинская правда" проведет онлайн-интервью с Игорем Лиски – координатором киевского волонтерского штаба борьбы с распространением коронавируса.
Посмотреть и задать собственные вопросы в комментариях можно будет с 20:30 30 марта на facebook-странице УП.
Ссылка на эфир и сама трансляция после начала также появятся в этой новости.
Онлайн-интервью – новый формат, который УП запустила в условиях карантина. Во время эфира зрители могут в режиме реального времени задать свои вопросы.
Гостями предыдущих таких эфиров были певец и лидер парламентской партии "Голос" Святослав Вакарчук и бизнесмен Андрей Ставницер, курирующий Одесскую область во время пандемии коронавируса.
Дашборд УП "Пандемия COVID-19 в Украине и мире. Цифры и инфографика"
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