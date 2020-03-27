На facebook-сторінці "Української правди" з 21 години йшло онлайн-інтерв'ю з власником компанії TIS Андрієм Ставніцером, який курирує Одеську область під час пандемії коронавіруса.

Онлайн-інтерв'ю – новий формат, який УП запустила в умовах карантину. Гостем першого такого ефіру був співак, народний депутат, лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук. Дивіться інтерв'ю з ним.

Дашборд УП "Пандемія COVID-19 в Україні та світі. Цифри та інфографіка"