На УП онлайн-інтерв'ю з "куратором" Одещини у боротьбі з СOVID-19

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П'ятниця, 27 березня 2020, 21:03

На facebook-сторінці "Української правди" з 21 години йшло онлайн-інтерв'ю з власником компанії TIS Андрієм Ставніцером, який курирує Одеську область під час пандемії коронавіруса.

Онлайн-інтерв'ю – новий формат, який УП запустила в умовах карантину. Гостем першого такого ефіру був співак, народний депутат, лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук. Дивіться інтерв'ю з ним.

Дашборд УП "Пандемія COVID-19 в Україні та світі. Цифри та інфографіка"



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