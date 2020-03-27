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"Куратор" Одещини у боротьбі з СOVID-19 розповів про зустріч бізнесу із Зеленським

П'ятниця, 27 березня 2020, 20:47

Власник компанії TIS Андрій Ставніцер, який курирує Одеську область під час пандемії коронавируса, розповів, як президент Володимир Зеленський зустрічався з великим бізнесом і домовлявся про допомогу в боротьбі з COVID-19.

Джерело: онлай-інтерв'ю Ставніцера "Українській правді"

Пряма мова: "Лейтмотив був дуже простий: ця країна вас багато років годувала, давайте допоможемо трохи країні у відповідь. Ніякої зобов'язалівки. Ніхто нікого змушував, не вмовляв, не вимагав.

Він (Зеленський – УП) описав ситуацію в країні. Сказав, що потрібно те-то, те-то. Потрібні фахівці, потрібні ваші зв'язки, потрібно допомогти грошима і так далі... 

Прямо там ми обговорили, у кого які області, хто чим займається. Це тривало не так довго, це тривало близько години".

Деталі: Бізнесмени самі поділили, хто за яку область буде відповідати.

Ставніцер каже, що коли його покликали на зустріч із президентом, він не знав, про що буде йти мова.

Онлайн-інтерв'ю – новий формат, який УП запустила в умовах карантину. Під час ефіру глядачі мають змогу поставити свої питання. Гостем першого такого ефіру був співак, народний депутат, лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук. Дивіться інтерв'ю з ним.

Що було раніше: Ставніцер заявив, що влада нічого не робить для боротьби з СOVID-19, і що відповідального чиновника, який може приймати рішення, в області немає.

Дашборд УП "Пандемія COVID-19 в Україні та світі. Цифри та інфографіка"

Передісторія:

  • 16 березня президент Володимир Зеленський зібрав у себе в Офісі українських олігархів і великих бізнесменів, щоб попросити про допомогу. За даними "Української правди", ця ідея виникла серед найближчого оточення спонтанно. Зустріч організовували у стислі терміни.
  • Зокрема, президент попросив олігархів та крупних бізнесменів взяти під кураторство області, де у них є активи і відповідно ресурси та люди. 
  • Згодом Ставніцер заявив, що готовність області до боротьби з Covid-19 – нульова.

Читайте також: Віртуальні наради та олігархи-куратори. Як Зеленський бореться з коронавірусом

Українська правда

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Теми: коронавірусОдеса
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