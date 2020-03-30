Коронавірус в ОРДЛО і Криму: окупанти приховують від населення реальну картину

2743 перегляди
Понеділок, 30 березня 2020, 20:02

Російська окупаційна адміністрація в окремих районах Донецької і Луганської областей, а також у Криму приховує від місцевих мешканців реальний стан захворюваності на COVID-19.

Джерело: повідомлення на сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій

Деталі: За даними МінТОТ, ситуація погіршується нестачею медичного персоналу, тестових систем та недостатньою кількістю місць у лікувальних закладах.

Зокрема, станом на 30 березня окупанти ОРЛО визнали наявність лише одного інфікованого коронавірусом, в ОРДО жоден випадок не підтверджують.

При цьому тестування на коронавірус фактично не здійснюється через брак тестових систем. Діагностика в поодиноких випадках проводиться лише для представників окупаційної адміністрації та військових.

Разом з цим, повідомляють у міністерстві, лікарів в ОРЛО змушують підписувати зобов’язання про нерозголошення реального стану захворюваності. Частина медиків де-факто перебуває у режимі самоізоляції разом з родинами, що підтверджує наявність серйозних проблем.

Особам, які мають виражені симптоми зараження коронавірусом, встановлюють діагноз ГРВІ. Таких там уже 10 тисяч, помітна частина з яких має ускладнення у вигляді пневмонії.

Водночас, зауважують в міністерстві, окупаційні адміністрації вживають заходів для убезпечення військових. Підрозділи окупаційних сил переводяться на карантин, вводяться обмеження на спілкування з цивільним населенням, у тому числі – членами родин. Аналогічна ситуація спостерігається у Криму.

Відомо, що на територію ОРДЛО з Росії прибула група військових фахівців з вірусології.

Нагадаємо: В окупованому Луганську влаштували масовий молебень за зцілення від COVID-19.

Українська правда
Теми: ОРДЛО коронавірус Covid-2019


powered by lun.ua
Матеріали за темою
В окупованому Луганську "вдарили" по коронавірусу масовою молитвою 30 березня 2020, 18:02
На Донбасі бойовики поранили двох українських захисників 30 березня 2020, 11:41
Жити в окупації, коли в усьому світі пандемія. Як проходить карантин у Криму і на Донбасі 30 березня 2020, 06:00
Усі новини
Головні новини
Експорт масок в Іспанію: силовики розкрили змову, обшуки пройшли в 3 областях
ДБР взялося за нардепа, що показав "викривальне" відео про брата Єрмака
Друга після України держава Європи вирішила закрити метро через коронавірус
Рада у першому читанні підтримала "антиколомойський" закон
Усі новини
історії

Знайдіть чим зайнятися: хобі відомих та успішних людей

їжа

Чому саме зараз вам потрібне збалансоване харчування