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Коронавірус в ОРДЛО і Криму: окупанти приховують від населення реальну картину

Понеділок, 30 березня 2020, 20:02
Коронавірус в ОРДЛО і Криму: окупанти приховують від населення реальну картину

Російська окупаційна адміністрація в окремих районах Донецької і Луганської областей, а також у Криму приховує від місцевих мешканців реальний стан захворюваності на COVID-19.

Джерело: повідомлення на сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій

Деталі: За даними МінТОТ, ситуація погіршується нестачею медичного персоналу, тестових систем та недостатньою кількістю місць у лікувальних закладах.

Зокрема, станом на 30 березня окупанти ОРЛО визнали наявність лише одного інфікованого коронавірусом, в ОРДО жоден випадок не підтверджують.

При цьому тестування на коронавірус фактично не здійснюється через брак тестових систем. Діагностика в поодиноких випадках проводиться лише для представників окупаційної адміністрації та військових.

Разом з цим, повідомляють у міністерстві, лікарів в ОРЛО змушують підписувати зобов’язання про нерозголошення реального стану захворюваності. Частина медиків де-факто перебуває у режимі самоізоляції разом з родинами, що підтверджує наявність серйозних проблем.

Особам, які мають виражені симптоми зараження коронавірусом, встановлюють діагноз ГРВІ. Таких там уже 10 тисяч, помітна частина з яких має ускладнення у вигляді пневмонії.

Водночас, зауважують в міністерстві, окупаційні адміністрації вживають заходів для убезпечення військових. Підрозділи окупаційних сил переводяться на карантин, вводяться обмеження на спілкування з цивільним населенням, у тому числі – членами родин. Аналогічна ситуація спостерігається у Криму.

Відомо, що на територію ОРДЛО з Росії прибула група військових фахівців з вірусології.

Нагадаємо: В окупованому Луганську влаштували масовий молебень за зцілення від COVID-19.

Українська правда

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Теми: ОРДЛОкоронавірусCovid-2019
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