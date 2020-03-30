Коронавирус в ОРДЛО и Крыму: оккупанты скрывают от населения реальную картину

Российская оккупационная администрация в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также в Крыму скрывает от местных жителей реальную статистику заболеваемости COVID-19.

Источник: сообщение на сайте Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий

Детали: По данным МинВОТ, ситуация ухудшается нехваткой медицинского персонала, тестовых систем и недостаточным количеством мест в лечебных учреждениях.

В частности, по состоянию на 30 марта оккупанты ОРЛО признали наличие только одного инфицированного коронавирусом, в ОРДО ни один случай не подтверждают.

При этом тестирование на коронавирус фактически не осуществляется из-за нехватки тестовых систем. Диагностика в редких случаях проводится только для представителей оккупационной администрации и военных.

Вместе с тем, сообщают в министерстве, врачей в ОРЛО заставляют подписывать обязательства о неразглашении реального состояния по заболеваемости. Часть медиков де-факто находится в режиме самоизоляции вместе с семьями, что подтверждает наличие серьезных проблем.

Лицам, которые имеют выраженные симптомы заражения коронавирусом, устанавливают диагноз ОРВИ. Таких там уже 10 тысяч, заметная часть из которых имеет осложнения в виде пневмонии.

В то же время, отмечают в министерстве, оккупационные администрации принимают меры для обеспечения безопасности военных. Подразделения оккупационных сил переводятся на карантин, вводятся ограничения на общение с гражданским населением, в том числе - членами семей. Аналогичная ситуация наблюдается в Крыму.

Также известно, что на территорию ОРДЛО из России прибыла группа военных специалистов по вирусологии.

Напомним: В оккупированном Луганске устроили массовый молебен об исцелении от COVID-19.