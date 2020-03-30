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Новий очільник МОЗ пообіцяв українцям не помилятися

Понеділок, 30 березня 2020, 23:58
Новий очільник МОЗ пообіцяв українцям не помилятися

Призначений у понеділок міністром охорони здоров’я Максим Степанов пообіцяв українцям боротися за кожне їхнє життя, навіть після епідемії коронавірусу, і безпомилково покращувати медицину в країні.

Джерело: заява Степанова, опублікована в телеграм-каналі МОЗ

Дослівно: "Дії МОЗу будуть швидкими та системними. І головне – я буду боротись за життя кожного українця. Не лише під час епідемії…

Бо коронавірус пройде. А українська медицина має ще купу проблем, які чекають на вирішення. І ми їх вирішимо обов’язково. Всі права на помилки вже використані".

Деталі: Міністр запевнив, що в першу чергу зосередиться на боротьбі з коронавірусом. Те, що коїться у країні навколо пандемії, міністр назвав війною, а медиків - армією, якій доведеться цю війну вести.

"Сьогодні політика відійшла на другий план. На першому – життя та здоров’я мільйонів людей. Закликаю думати про це, а не про рейтинги, розбіжності та власні амбіції", - наголосив він.

Також новий глава МОЗ пообіцяв в режимі онлайн інформувати про реальний стан речей в Україні.

Передісторія:

  • 30 березня Верховна Рада призначила міністром охорони здоров'я Максима Степанова замість Іллі Ємця.
  • Степанов уже розглядався на посаду голови МОЗ після звільнення Кабміну Гройсмана у 2019 році. За даними МОЗ, він народився 1975 року, має медичну освіту, закінчив Донецький державний медичний університет ім. Максима Горького.
  • Степанов – колишній керівник Одеської області. Його батько був головним лікарем у Слов'янську (і опинився у списках сепаратистів сайту "Миротворець").
  • У квітні 2019 Степанов відмовлявся залишати посаду голови Одеської ОДА за указом тодішнього президента Петра Порошенка, але його таки звільнили.
  • Степанов називав себе кумом колишнього губернатора Одещини Ігоря Палиці (6 травня 2014-го – 30 травня 2015 рр.), якого свого часу вважали довіреною особою Ігоря Коломойського.

Українська правда

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Теми: МОЗкоронавірус
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