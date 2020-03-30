Новий очільник МОЗ пообіцяв українцям не помилятися

Призначений у понеділок міністром охорони здоров’я Максим Степанов пообіцяв українцям боротися за кожне їхнє життя, навіть після епідемії коронавірусу, і безпомилково покращувати медицину в країні.

Джерело: заява Степанова, опублікована в телеграм-каналі МОЗ

Дослівно: "Дії МОЗу будуть швидкими та системними. І головне – я буду боротись за життя кожного українця. Не лише під час епідемії…

Бо коронавірус пройде. А українська медицина має ще купу проблем, які чекають на вирішення. І ми їх вирішимо обов’язково. Всі права на помилки вже використані".

Деталі: Міністр запевнив, що в першу чергу зосередиться на боротьбі з коронавірусом. Те, що коїться у країні навколо пандемії, міністр назвав війною, а медиків - армією, якій доведеться цю війну вести.

"Сьогодні політика відійшла на другий план. На першому – життя та здоров’я мільйонів людей. Закликаю думати про це, а не про рейтинги, розбіжності та власні амбіції", - наголосив він.

Також новий глава МОЗ пообіцяв в режимі онлайн інформувати про реальний стан речей в Україні.

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