Рада призначила нових голів МОЗ і  Мінфіну

Верховна Рада призначила міністром охорони здоров'я Максима Степанова і міністром фінансів Сергія Марченка.

Джерело: позачергове засідання парламенту в понеділок

Деталі: Кандидатуру Марченка підтримали 256 депутатів, Степанова - 246.

Зокрема, за Степанова 195 голосів віддала фракція "Слуга народу", 21 - ОПЗЖ, 13 - група "Довіра" і 9 позафракційних.

За Марченка проголосували 212 "слуг", 17 членів фракції "Голос", 15 депутатів з "Довіри" і 7 позафракційних.

Нагадаємо:

Це вже вдруге за понеділок Рада намагається призначити Марченка і Степанова. С першої спроби вони не набрали необхідної кількості голосів.

До цього Верховна Рада звільнила Ігоря Уманського з посади міністра фінансів і Іллю Ємця з посади міністра охорони здоров'я.

Як писала Українська правда, Максим Степанов уже розглядався на посаду голови МОЗ після звільнення Кабміну Гройсмана у 2019 році.

Степанов – колишній керівник Одеської області. Його батько був головним лікарем у Слов'янську (і опинився у списках сепаратистів сайту "Миротворець").

У квітні 2019 Степанов відмовлявся залишати посаду голови Одеської ОДА за указом тодішнього президента Петра Порошенка, але його таки звільнили.

Степанов називав себе кумом колишнього губернатора Одещини Ігоря Палиці (6 травня 2014-го – 30 травня 2015 рр.), якого свого часу вважали довіреною особою Ігоря Коломойського.

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