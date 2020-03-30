Рада призначила нових голів МОЗ і Мінфіну
Понеділок, 30 березня 2020, 16:41
Верховна Рада призначила міністром охорони здоров'я Максима Степанова і міністром фінансів Сергія Марченка.
Джерело: позачергове засідання парламенту в понеділок
Деталі: Кандидатуру Марченка підтримали 256 депутатів, Степанова - 246.
Зокрема, за Степанова 195 голосів віддала фракція "Слуга народу", 21 - ОПЗЖ, 13 - група "Довіра" і 9 позафракційних.
За Марченка проголосували 212 "слуг", 17 членів фракції "Голос", 15 депутатів з "Довіри" і 7 позафракційних.
Нагадаємо:
- Це вже вдруге за понеділок Рада намагається призначити Марченка і Степанова. С першої спроби вони не набрали необхідної кількості голосів.
- До цього Верховна Рада звільнила Ігоря Уманського з посади міністра фінансів і Іллю Ємця з посади міністра охорони здоров'я.
- Як писала Українська правда, Максим Степанов уже розглядався на посаду голови МОЗ після звільнення Кабміну Гройсмана у 2019 році. За даними МОЗ, він народився 1975 року, має медичну освіту, закінчив Донецький державний медичний університет ім. Максима Горького. У 2004 році здобув другу освіту, економічну, закінчивши Київський національний економічний університет за спеціальністю "Міжнародна економіка".
- Степанов – колишній керівник Одеської області. Його батько був головним лікарем у Слов'янську (і опинився у списках сепаратистів сайту "Миротворець").
- У квітні 2019 Степанов відмовлявся залишати посаду голови Одеської ОДА за указом тодішнього президента Петра Порошенка, але його таки звільнили.
- Степанов називав себе кумом колишнього губернатора Одещини Ігоря Палиці (6 травня 2014-го – 30 травня 2015 рр.), якого свого часу вважали довіреною особою Ігоря Коломойського.
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Євген Кізілов, УП