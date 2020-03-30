Рада призначила нових голів МОЗ і  Мінфіну

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Понеділок, 30 березня 2020, 16:41
Марченко посередені, Степанов праворуч

Верховна Рада призначила міністром охорони здоров'я Максима Степанова і міністром фінансів Сергія Марченка.

Джерело: позачергове засідання парламенту в понеділок

Деталі: Кандидатуру Марченка підтримали 256 депутатів, Степанова - 246.

Зокрема, за Степанова 195 голосів віддала фракція "Слуга народу", 21 - ОПЗЖ, 13 - група "Довіра" і 9 позафракційних.

За Марченка проголосували 212 "слуг", 17 членів фракції "Голос", 15 депутатів з "Довіри" і 7 позафракційних.

Нагадаємо:

  • Це вже вдруге за понеділок Рада намагається призначити Марченка і Степанова. С першої спроби вони не набрали необхідної кількості голосів.
  • До цього Верховна Рада звільнила Ігоря Уманського з посади міністра фінансів і Іллю Ємця з посади міністра охорони здоров'я.
  • Як писала Українська правда, Максим Степанов уже розглядався на посаду голови МОЗ після звільнення Кабміну Гройсмана у 2019 році.
  • Степанов – колишній керівник Одеської області. Його батько був головним лікарем у Слов'янську (і опинився у списках сепаратистів сайту "Миротворець").
  • У квітні 2019 Степанов відмовлявся залишати посаду голови Одеської ОДА за указом тодішнього президента Петра Порошенка, але його таки звільнили.
  • Степанов називав себе кумом колишнього губернатора Одещини Ігоря Палиці (6 травня 2014-го – 30 травня 2015 рр.), якого свого часу вважали довіреною особою Ігоря Коломойського.

Знати більше: У Раду внесли постанову про призначення нового міністра фінансів: що про нього відомо

Євген Кізілов, УП
Теми: Верховна Рада МОЗ Мінфін


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