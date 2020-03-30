Новый глава Минздрава пообещал украинцам не ошибаться
Назначенный в понедельник министром здравоохранения Максим Степанов пообещал украинцам бороться за каждую их жизнь, даже после эпидемии коронавируса, и безошибочно улучшать медицину в стране.
Источник: заявление Степанова, опубликованное в телеграмм-канале Минздрава
Дословно: "Действия Минздрава будут быстрыми и системными. И главное - я буду бороться за жизнь каждого украинца. Не только во время эпидемии...
Потому что коронавирус пройдет. А у украинской медицины еще куча проблем, которые ждут решения. И мы их решим обязательно. Все права на ошибки уже использованы".
Детали: Министр заверил, что в первую очередь сосредоточится на борьбе с коронавирусом. То, что происходит в стране вокруг пандемии, министр назвал войной, а медиков - армией, которой придется эту войну вести.
"Сегодня политика отошла на второй план. На первом - жизнь и здоровье миллионов людей. Призываю думать об этом, а не о рейтингах, разногласиях и собственных амбициях", - подчеркнул он.
Также новый глава Минздрава пообещал в режиме онлайн информировать о реальном положении вещей в Украине.
Предыстория:
- 30 марта Верховная Рада назначила министром здравоохранения Максима Степанова вместо Ильи Емца.
- Степанов уже рассматривался на должность главы Минздрава после отставки Кабмина Гройсмана в 2019 году. По данным Минздрава, он родился в 1975 году, имеет медицинское образование, закончил Донецкий государственный медицинский университет им. Максима Горького. В 2004 году получил второе образование, экономическое, закончив Киевский национальный экономический университет по специальности "Международная экономика".
- Степанов - бывший руководитель Одесской области. Его отец был главным врачом в Славянске (и оказался в списках сепаратистов сайта "Миротворец").
- В апреле 2019 года Степанов отказывался покидать пост председателя Одесской ОГА по указу тогдашнего президента Петра Порошенко, но его таки уволили.
- Степанов называл себя кумом бывшего губернатора Одесской области Игоря Палицы (6 мая 2014 года - 30 мая 2015), которого в свое время считали доверенным лицом Игоря Коломойского.