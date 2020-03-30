Новый глава Минздрава пообещал украинцам не ошибаться

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Понедельник, 30 марта 2020, 23:58

Назначенный в понедельник министром здравоохранения Максим Степанов пообещал украинцам бороться за каждую их жизнь, даже после эпидемии коронавируса, и безошибочно реформировать медицину.

Источник: заявление Степанова, опубликованное в телеграмм-канале Минздрава

Дословно: "Действия Минздрава будут быстрыми и системными. И главное - я буду бороться за жизнь каждого украинца. Не только во время эпидемии...

Потому что коронавирус пройдет. А у украинской медицины еще куча проблем, которые ждут решения. И мы их решим обязательно. Все права на ошибки уже использованы".

Детали: То, что происходит в стране вокруг пандемии, министр назвал войной, а медиков - армией, которой придется эту войну вести.

Также новый глава Минздрава пообещал в режиме онлайн информировать о реальном положении вещей в Украине.

Украинская правда
Темы: Минздрав коронавирус


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