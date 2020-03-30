Новый глава Минздрава пообещал украинцам не ошибаться

Назначенный в понедельник министром здравоохранения Максим Степанов пообещал украинцам бороться за каждую их жизнь, даже после эпидемии коронавируса, и безошибочно улучшать медицину в стране.

Источник: заявление Степанова, опубликованное в телеграмм-канале Минздрава

Дословно: "Действия Минздрава будут быстрыми и системными. И главное - я буду бороться за жизнь каждого украинца. Не только во время эпидемии...

Потому что коронавирус пройдет. А у украинской медицины еще куча проблем, которые ждут решения. И мы их решим обязательно. Все права на ошибки уже использованы".

Детали: Министр заверил, что в первую очередь сосредоточится на борьбе с коронавирусом. То, что происходит в стране вокруг пандемии, министр назвал войной, а медиков - армией, которой придется эту войну вести.

"Сегодня политика отошла на второй план. На первом - жизнь и здоровье миллионов людей. Призываю думать об этом, а не о рейтингах, разногласиях и собственных амбициях", - подчеркнул он.

Также новый глава Минздрава пообещал в режиме онлайн информировать о реальном положении вещей в Украине.

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