Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Новый глава Минздрава пообещал украинцам не ошибаться

Понедельник, 30 марта 2020, 23:58
Новый глава Минздрава пообещал украинцам не ошибаться

Назначенный в понедельник министром здравоохранения Максим Степанов пообещал украинцам бороться за каждую их жизнь, даже после эпидемии коронавируса, и безошибочно улучшать медицину в стране.

Источник: заявление Степанова, опубликованное в телеграмм-канале Минздрава

Дословно: "Действия Минздрава будут быстрыми и системными. И главное - я буду бороться за жизнь каждого украинца. Не только во время эпидемии...

Потому что коронавирус пройдет. А у украинской медицины еще куча проблем, которые ждут решения. И мы их решим обязательно. Все права на ошибки уже использованы".

Детали: Министр заверил, что в первую очередь сосредоточится на борьбе с коронавирусом. То, что происходит в стране вокруг пандемии, министр назвал войной, а медиков - армией, которой придется эту войну вести.

"Сегодня политика отошла на второй план. На первом - жизнь и здоровье миллионов людей. Призываю думать об этом, а не о рейтингах, разногласиях и собственных амбициях", - подчеркнул он.

Также новый глава Минздрава пообещал в режиме онлайн информировать о реальном положении вещей в Украине.

Предыстория:

  • 30 марта Верховная Рада назначила министром здравоохранения Максима Степанова вместо Ильи Емца.
  • Степанов уже рассматривался на должность главы Минздрава после отставки Кабмина Гройсмана в 2019 году. По данным Минздрава, он родился в 1975 году, имеет медицинское образование, закончил Донецкий государственный медицинский университет им. Максима Горького. В 2004 году получил второе образование, экономическое, закончив Киевский национальный экономический университет по специальности "Международная экономика".
  • Степанов - бывший руководитель Одесской области. Его отец был главным врачом в Славянске (и оказался в списках сепаратистов сайта "Миротворец").
  • В апреле 2019 года Степанов отказывался покидать пост председателя Одесской ОГА по указу тогдашнего президента Петра Порошенко, но его таки уволили.
  • Степанов называл себя кумом бывшего губернатора Одесской области Игоря Палицы (6 мая 2014 года - 30 мая 2015), которого в свое время считали доверенным лицом Игоря Коломойского.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Минздравкоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Минздрав
В Херсоне и на Николаевщине отобрали пробы почвы после затопления: первые результаты
"Или диалог, или нас всех посадят": как в Командовании медицинских сил не находится места для боевых медиков
В Минздраве прокомментировали слухи о вспышке холеры в районе Каховской ГЭС
Последние новости
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
Все новости...
Реклама: