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Шмигаль про карантин: Україна не може не працювати півроку

Вівторок, 31 березня 2020, 03:26
Шмигаль про карантин: Україна не може не працювати півроку

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль стверджує, що уряд розглядає варіанти можливого послаблення карантину для запуску економіки, проте це залежить від динаміки поширення коронавірусу на території країни. 

Джерело: Шмигаль в ефірі "Свобода слова" на ICTV

Пряма мова: "Ми дуже добре розуміємо, що у багатьох людей, у більшості населення України немає фінансової подушки, і немає можливості три місяці просто сидіти вдома. Люди мають заробляти гроші. Економіку треба запускати. Україна також не та багата країна, яка може дозволити собі півроку не працювати і дивитись телевізор на дивані". 

Деталі: Прем’єр вкотре наголосив, що підтримка громадян, які залишилися без засобів заробітку – це одне із перших завдань влади. Водночас, після Великодніх свят, з огляду на динаміку поширення захворювання, буде стояти питання про подальші економічні кроки Кабміну. 

Що передувало: 25 березня Кабінет міністрів продовжив карантин до 24 квітня та запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території країни.

Нагадаємо:

  • За умов жорсткого карантину, у 57% українців закінчаться гроші на життя через чотири тижні або менше, 6,9% мають збережень на кілька днів, 6,3% - на півроку або більше.

Ольга Гетьманець, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Шмигаль Кабінет міністрівкарантинкоронавірус
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