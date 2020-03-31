ООС: На Донбасі 1 загиблий, 3 поранених та військовий із бойовим ураженням

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Вівторок, 31 березня 2020, 07:17

30 березня російські окупаційні війська 18 разів порушили режим "тиші". Минулої доби ворог вбив одного українського військового та поранив трьох, ще один боєць зазнав бойового ураження. 

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї".

Деталі: Бойовики вели вогонь біля Водяного, Павлополя, Авдіївки, Пісків, Невельського, Мар’їнки, Новотошківського, Новгородського, Новолуганського, Луганського та Хутора Вільного. 

"Вчора, 30 березня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець загинув, троє отримали поранення та один – бойове ураження", – повідомили у штабі. 

Окрім того, випадків коронавірусу серед військових не зафіксовано. 

Українська правда
Теми: ООС Донбас Об'єднані сили на Донбасі


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