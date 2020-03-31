ООС: На Донбассе 1 погибший, 3 раненых и военный с боевой травмой

30 марта российские оккупационные войска 18 раз нарушили режим "тишины". За прошедшие сутки враг убил одного украинского военного и ранил троих, еще один боец ​​получил боевую травму.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия".

Детали: Боевики вели огонь у Водяного, Павлополя, Авдеевки, Песков, Невельского, Марьинки, Новотошковского, Новгородского, Новолуганского, Луганского и Хутора Вольного.

"Вчера, 30 марта, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, трое получили ранения и один – боевое поражение", – сообщили в штабе.

Кроме того, случаев коронавируса среди военных не зафиксировано.