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Прокурорів до САП обиратимуть після карантину – Холодницький

Вівторок, 31 березня 2020, 11:59
Прокурорів до САП обиратимуть після карантину – Холодницький

Конкурс на посади прокурорів до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури розпочнеться не раніше 27 квітня у зв’язку з продовженням загальнонаціонального карантину через коронавірус.

Джерело: керівник САП Назар Холодницький у Facebook

Пряма мова: "Постановою Кабінету міністрів від 25 березня… загальнонаціональний карантин, який мав тривати до 3 квітня, продовжено на 21 день – до 24 квітня включно.

З огляду на викладене та для недопущення поширення вірусної інфекції, співбесіди з кандидатами на посади прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури розпочнуться не раніше 27 квітня".

Деталі: За його словами, інформацію про дату, час, місце проведення співбесід оприлюднять на сайті Офісу генпрокурора.

Передісторія:

  • У кінці січня Холодницький заявляв, що у САП працюють 35 прокурорів. Тоді ж він повідомляв, що проведуть додатковий набір прокурорів на 11 вакансій, і що нових співробітників приваблюватимуть конкурентною зарплатою – у близько 70 тисяч гривень на місяць без премій і надбавок.   

Українська правда

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Теми: ХолодницькийАнтикорупційна прокуратуракоронавірус
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