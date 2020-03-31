Прокурорів до САП обиратимуть після карантину – Холодницький
Вівторок, 31 березня 2020, 11:59
Конкурс на посади прокурорів до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури розпочнеться не раніше 27 квітня у зв’язку з продовженням загальнонаціонального карантину через коронавірус.
Джерело: керівник САП Назар Холодницький у Facebook
Пряма мова: "Постановою Кабінету міністрів від 25 березня… загальнонаціональний карантин, який мав тривати до 3 квітня, продовжено на 21 день – до 24 квітня включно.
З огляду на викладене та для недопущення поширення вірусної інфекції, співбесіди з кандидатами на посади прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури розпочнуться не раніше 27 квітня".
Деталі: За його словами, інформацію про дату, час, місце проведення співбесід оприлюднять на сайті Офісу генпрокурора.
Передісторія:
- У кінці січня Холодницький заявляв, що у САП працюють 35 прокурорів. Тоді ж він повідомляв, що проведуть додатковий набір прокурорів на 11 вакансій, і що нових співробітників приваблюватимуть конкурентною зарплатою – у близько 70 тисяч гривень на місяць без премій і надбавок.
Українська правда