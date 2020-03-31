Прокурорів до САП обиратимуть після карантину – Холодницький

Конкурс на посади прокурорів до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури розпочнеться не раніше 27 квітня у зв’язку з продовженням загальнонаціонального карантину через коронавірус.

Джерело: керівник САП Назар Холодницький у Facebook

Пряма мова: "Постановою Кабінету міністрів від 25 березня… загальнонаціональний карантин, який мав тривати до 3 квітня, продовжено на 21 день – до 24 квітня включно.

З огляду на викладене та для недопущення поширення вірусної інфекції, співбесіди з кандидатами на посади прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури розпочнуться не раніше 27 квітня".

Деталі: За його словами, інформацію про дату, час, місце проведення співбесід оприлюднять на сайті Офісу генпрокурора.

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