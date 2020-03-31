Прокуроров в САП будут набирать после карантина – Холодницкий

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Вторник, 31 марта 2020, 11:59

Конкурс на должности прокуроров в Специализированною антикоррупционною прокуратуру начнется не ранее 27 апреля в связи с продолжением общенационального карантина из-за коронавируса.

Источник: руководитель САП Назар Холодницкий в Facebook

Прямая речь: "Постановлением Кабинета министров от 25 марта... общенациональный карантин, который должен был длиться до 3 апреля, продлен на 21 день – до 24 апреля включительно.

Учитывая изложенное и для недопущения распространения вирусной инфекции, собеседования с кандидатами на должности прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры начнутся не раньше 27 апреля".

Детали: По его словам, информацию о дате, времени, месте проведения собеседований обнародуют на сайте Офиса генпрокурора.

Предыстория:

  • В конце января Холодницкий заявлял, что в САП работают 35 прокуроров. Тогда же он сообщал, что проведут дополнительный набор прокуроров на 11 вакансий, и что новых сотрудников будут привлекать конкурентной зарплатой – около 70 тысяч гривен в месяц без премий и надбавок.

Украинская правда
Темы: Холодницкий Антикоррупционная прокуратура коронавирус


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