Більше ніж в ОГП: Холодницький розповів про нові зарплати прокурорів САП

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Вівторок, 28 січня 2020, 17:12

Спеціалізована антикорупційна прокуратура приваблює нових співробітників високими зарплатами.

Джерело: інтерв'ю заступника генерального прокурора, керівника САП Назара Холодницького Радіо НВ.

Пряма мова: "Зараз оголошено конкурс (на посади прокурорів САП). Чим ми будемо приваблювати? По-перше, конкурентною зарплатою - близько 70 тисяч гривень на місяць без премій і надбавок. З ними плюс-мінус 75 тисяч буде. Тобто є, за що працювати".

Деталі: Холодницький розповів, що в САП проводиться додатковий набір прокурорів на 11 вакансій, який буде проходити за новими правилами.

Він підкреслив, що в конкурсі на роботу в САП прохідний бал зі знання законодавства буде вище, ніж в Офісі генерального прокурора, відповідно, вимоги і зарплати теж вище.

Глава САП також повідомив, що просив генерального прокурора збільшити штат наполовину, тобто до 70 осіб, але їм додали лише кілька вакансій.

Всього в САП зараз, за його словами, працюють 35 прокурорів.

Теми: Антикорупційна прокуратура зарплати Холодницький


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