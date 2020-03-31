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Одеські лікарі кажуть, що тестів на COVID-19 немає і хворих на пневмонію не тестують

Вівторок, 31 березня 2020, 13:31
Респіратор-маска, яку видали лікарям «швидкої» в Одесі
Katherine Nozhevnikova

Засновниця благодійного фонду "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова повідомляє про відсутність тестів на COVID-19 в Одеській області і про неготовність медицини до боротьби з епідемією.

Джерело: Катерина Ножевнікова у Facebook із посиланням на лікарів

Пряма мова: "Я отримала за сьогоднішній день (30 березня – ред.) десятки повідомлень від лікарів. Про пневмонії, неясної етіології, які заповнюють лікарні міста й області.

Про те, що не дозволяють робити тестування (ПЛР та експрес) згідно наказу 663 за відсутності у пацієнта епідеміологічного Аналізу та перебування в контактній країні.

Про те, що швидкій допомозі заборонили викладати фотографії в соцмережі і повідомляти про те, чим і як вони забезпечені.

Про те, що в обласну привезли жінку з двосторонньою полісегментарною пневмонією, яку відмовилися госпіталізувати і тестувати в інфекціонці, тому що "вона не була за кордоном"

Про чоловіка у районній лікарні, у якого ввечері піднялася температура, а вже вранці сатурація була 56% – і за годину зупинка серця. Реанімували 11 осіб. Усі лікарі тепер по суті контактні. Але хто ж знає, на що хворий пацієнт, – тестів як не було, так і немає.

У 10 лікарні жінка з пневмонією лежала 8 днів. Переведена в інфекціонку, підтверджено COVID-19. Питання: що з лікарями в десятій? Скільки змін контактували з пацієнтом? Хто їх ізолював? Відповідей немає".

Деталі: Ножевнікова закликала лікарів відкрито заявляти про проблеми та потреби лікарень, а представників влади – навести лад у процесах тестування й лікування хворих.

В іншому випадку голова БФ "Корпорація монстрів" пригрозила повідомити про невиконані обіцянки влади і провали в комунікації, а також закликати бізнес "вийти з процесу".

За словами Ножевнікової, зараз бізнес купує апарати штучної вентиляції легень, на своїх літаках доставляє засоби захисту з-за кордону, робить ремонти в відділеннях лікарень і встановлює там кисневі станції, тоді як влада каже "це не входить у процедуру швидкої закупівлі".

Вона обурилася, що в інфекційну лікарню купили дорогі меблі – а не кисневу станцію, наприклад.

Цьому передувало: Власник компанії TIS Андрій Ставніцер, який курує Одеську область під час пандемії коронавірусу, заявляв, що готовність області до боротьби з Covid-19 – нульова.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019Одеська областьмедицинаепідемія
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