Одесские врачи говорят, что тестов на COVID-19 нет и больных пневмонией не тестируют

Основательница благотворительного фонда "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова сообщает об отсутствии тестов на COVID-19 в Одесской области и о неготовности медицины к борьбе с эпидемией.

Источник: Екатерина Ножевникова в Facebook со ссылкой на врачей

Прямая речь: "Я получила за сегодняшний день (30 марта – ред.) десятки сообщений от врачей. О пневмониях, неясной этиологии, которые заполняют больницы города и области.

О том, что не разрешают делать тестирование (ПЦР и экспресс) согласно приказа 663 при отсутствии у пациента эпидемиологического Анализа и пребывания в контактной стране.

О том, что скорой помощи запретили выкладывать фотографии в соцсети и сообщать о том, чем и как они обеспечены.

О том, что в областную привезли женщину с двухсторонней полисегментарной пневмонией, которую отказались госпитализировать и тестировать в инфекционке, потому что "она не была за границей"

О мужчине в районной больнице, у которого вечером поднялась температура, а уже утром сатурация была 56% – и через час остановка сердца. Реанимировали 11 человек. все врачи теперь по сути контактные. Но кто же знает, чем болен пациент, – тестов как не было, так и нет.

В 10 больнице женщина с пневмонией лежала 8 дней. Переведена в инфекционку подтверждён COVID-19. Вопрос что с врачами в десятой? Сколько смен контактировали с пациентом? Кто их изолировал? Ответов нет".

Детали: Ножевникова призвала врачей открыто заявлять о проблемах и нуждах больниц, а представителей власти – навести порядок в процессах тестирования и лечения больных.

В противном случае глава БФ "Корпорация монстров" пригрозила сообщить о невыполненных обещаниях властей и провалах в коммуникации, а также призвать бизнес "выйти из процесса".

По словам Ножевниковой, сейчас бизнес покупает аппараты искусственной вентиляции легких, на своих самолётах доставляет средства защиты из-за границы, делает ремонты в отделениях больниц и устанавливает там кислородные станции, тогда как власти говорят "это не входит в процедуру быстрой закупки".

Она возмутилась, что в инфекционную больницу купили дорогую мебель – а не кислородную станцию, например.

Этому предшествовало: Владелец компании TIS Андрей Ставницер, который курирует Одесскую область во время пандемии коронавируса, заявлял, что готовность области к борьбе с Covid-19 – нулевая.