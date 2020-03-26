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"Куратор" Одещини: Готовність до боротьби з Covid-19 – нульова

Четвер, 26 березня 2020, 10:13
Куратор Одещини: Готовність до боротьби з Covid-19 – нульова

Власник компанії TIS Андрій Ставніцер, який курирує Одеську область під час пандемії коронавірусу, заявляє, що готовність області до боротьби з Covid-19 – нульова.

Джерело: коментар Ставніцера для статті "Української правди" "Думали, що медицина погана, а її просто немає. Як великий бізнес допомагає боротися з коронавірусом".

Пряма мова: "Я патріот, але повинен визнати, що готовність нульова.

Якщо все залишиться так, як є, ми втратимо більше людей не від вірусу, а від хронічних та інших захворювань.

Ми ризикуємо в перші ж дні напливу пацієнтів залишитися без значної кількості лікарів – без костюмів і умов для роботи вони будуть відмовлятися цим займатися. Обслуговувати ШВЛ, які ми зараз такою титанічною працею збираємо по світу, буде нікому".

Про те, що найбільше вразило, коли почав занурюватися в стан справ в області: "Розгубленість людей, які мають знати, що робити в таких ситуаціях. Категоричний пофігізм людей, які продовжують вважати, що карантин не для них, а для італійців чи німців.

Провал в тому місці, в якому у нас повинна бути медицина. Ми раніше думали, що вона просто недосконала, а тепер з'ясували, що її немає. Це досить страшне відкриття".

Деталі: За словами Ставніцера, він прийняв виклик зайнятися Одеською областю, тому що він – одесит, в цьому місті живе його сім'я, друзі, а у нього там великий бізнес.

Він розповів, що зараз зібрали штаб, до якого він віддав "кращих менеджерів ТІС", постійно тримають зв'язок і з місцевою владою, і з лікарями, координують списки закупівель.

Управляє процесом Ставніцер, зокрема призначає функції і визначає пріоритети.

За словами бізнесмена, вони взяли на себе: закупівлі, координацію з лікарнями, забезпечення медиків транспортом і харчуванням, забезпечення літніх людей харчуванням, переорієнтацію місцевих виробників на необхідні зараз речі, координацію дій з владою, а також агітацію за дотримання карантину.

Також Ставніцер додав, що вони запрошували на зустріч бізнес і просили приєднатися до боротьби з коронавірусом.

За його словами, зараз в області допомагає величезна кількість бізнесменів, які передають гроші в фонд, купують те, що не може чекати державної закупівлі, віддають товари, приміщення, направляють людей.

Але при цьому в області є багато проблем: не захищені лікарі, бригади швидкої допомоги, соціальні працівники, поліцейські, лікарні не оснащені практично нічим необхідним, повільна бюрократична машина і погана дисципліна, яка призводить до недотримання карантину і запобіжних заходів. Через усе це, за словами Ставніцера, ситуація виглядає плачевно.

Що було раніше: 16 березня президент Володимир Зеленський зібрав у себе в Офісі українських олігархів і великих бізнесменів, щоб попросити про допомогу. За даними "Української правди", ця ідея виникла серед найближчого оточення спонтанно. Зустріч організовували у стислі терміни.

Зокрема, президент попросив олігархів та крупних бізнесменів взяти під кураторство області, де у них є активи і відповідно ресурси та люди. 

Читайте також: Віртуальні наради та олігархи-куратори. Як Зеленський бореться з коронавірусом

Українська правда

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Теми: Одеська областькоронавірусбізнес
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