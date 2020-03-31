Першу смерть від коронавіруса зафіксували в Білорусі

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Вівторок, 31 березня 2020, 14:04

У Білорусі повідомляють про першу смерть від COVID-19. Від пневмонії помер 75-річний актор театру імені Якуба Коласа у Вітебську Віктор Дашкевич, у якого виявили коронавірус.

Джерело: Радіо Свобода з посиланням на дружину актора.

Деталі: Дружина повідомила, що вони удвох з чоловіком лікувалися від пневмонії, а коли їм стало гірше, їх поклали в лікарню. Там аналіз чоловіка дав позитивний результат на коронавірус. Кілька днів він перебував у лікарні у важкому стані.

Вистави в театрі скасовані. За словами дружини Дашкевича, ще кілька акторів театру хворі на пневмонію.

3 січня акторові виповнилося 75 років.

Нагадаємо: В Білорусі офіційно не оголошено карантин через коронавірус. Президент Олександр Лукашенко називає інформацію про коронавірус "психозом".

Станом на 30 березня в країні було підтверджено 152 випадки нової коронавирусной інфекції: 47 "виписані або готуються до виписки", а ще 105 - "під контролем і лікуванням". До сих пір не фіксували випадків смерті людей з підтвердженим діагнозом COVID-19.

Теми: коронавірус Білорусь


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