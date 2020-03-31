Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Першу смерть від коронавірусу зафіксували в Білорусі

Вівторок, 31 березня 2020, 14:04
Першу смерть від коронавірусу зафіксували в Білорусі

У Білорусі повідомляють про першу смерть від COVID-19. Від пневмонії помер 75-річний актор театру імені Якуба Коласа у Вітебську Віктор Дашкевич, у якого виявили коронавірус.

Джерело: Радіо Свобода з посиланням на дружину актора.

Деталі: Дружина повідомила, що вони удвох з чоловіком лікувалися від пневмонії, а коли їм стало гірше, їх поклали в лікарню. Там аналіз чоловіка дав позитивний результат на коронавірус. Кілька днів він перебував у лікарні у важкому стані.

Вистави в театрі скасовані. За словами дружини Дашкевича, ще кілька акторів театру хворі на пневмонію.

3 січня акторові виповнилося 75 років.

Нагадаємо: В Білорусі офіційно не оголошено карантин через коронавірус. Президент Олександр Лукашенко називає інформацію про коронавірус "психозом".

Станом на 30 березня в країні було підтверджено 152 випадки нової коронавирусной інфекції: 47 "виписані або готуються до виписки", а ще 105 - "під контролем і лікуванням". До сих пір не фіксували випадків смерті людей з підтвердженим діагнозом COVID-19.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусБілорусь
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
10:21
Прикордонники вступили у бій із російською ДРГ на Сумщині – диверсанти відійшли
09:57
Офіційний курс гривні до долара вперше перетнув позначку 37
09:52
Конституційний суд Албанії заблокував міграційну угоду з Італією
09:50
відеоНа Чернігівщині формують дві смуги оборони – Наєв
09:35
Ціни на нафту продовжують зростати на тлі скорочення запасів у США
09:31
фотоУ Туреччині виявили стародавні мозаїки із зображенням морських істот
09:09
Палата представників США проголосувала за розслідування щодо імпічменту Байдена
09:00
Ракетний удар по півдню: на Херсонщині загинула жінка
08:47
Словаччина частково відновила пропуск вантажівок на свою територію − ДПСУ
08:43
оновленоУ Києві й двох областях була 20-хвилинна тривога через ракетну небезпеку
Усі новини...
Реклама: