Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Первую смерть от коронавируса зафиксировали в Беларуси

Вторник, 31 марта 2020, 14:04
Первую смерть от коронавируса зафиксировали в Беларуси

В Беларуси сообщают о первой смерти от COVID-19. От пневмонии умер 75-летний актер театра имени Якуба Коласа в Витебске Виктор Дашкевич, у которого обнаружили коронавирус.

Источник: Радіо Свобода со ссылкой на жену актера.

Детали: Жена сообщила, что они вдвоем с мужем лечились от пневмонии, а когда им стало хуже, их положили в больницу. Там анализ мужа дал положительный результат на коронавирус. Несколько дней он находился в больнице в тяжелом состоянии.

Спектакли в театре отменены. По словам жены Дашкевича, еще несколько актеров театра больны пневмонией.

3 января актеру исполнилось 75 лет.

Напомним: В Беларуси официально не объявлен карантин из-за коронавируса. Президент Александр Лукашенко называет информацию о коронавирус "психозом".

По состоянию на 30 марта в стране было подтверждено 152 случая новой коронавирусной инфекции: 47 "выписаны или готовятся к выписке", а еще 105 – "под контролем и лечением". До сих пор не фиксировали случаев смерти людей с подтвержденным диагнозом COVID-19.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусБеларусь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
Все новости...
Реклама: