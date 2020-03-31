Первую смерть от коронавируса зафиксировали в Беларуси

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Вторник, 31 марта 2020, 14:04

В Беларуси сообщают о первой смерти от COVID-19. От пневмонии умер 75-летний актер театра имени Якуба Коласа в Витебске Виктор Дашкевич, у которого обнаружили коронавирус.

Источник: Радіо Свобода со ссылкой на жену актера.

Детали: Жена сообщила, что они вдвоем с мужем лечились от пневмонии, а когда им стало хуже, их положили в больницу. Там анализ мужа дал положительный результат на коронавирус. Несколько дней он находился в больнице в тяжелом состоянии.

Спектакли в театре отменены. По словам жены Дашкевича, еще несколько актеров театра больны пневмонией.

3 января актеру исполнилось 75 лет.

Напомним: В Беларуси официально не объявлен карантин из-за коронавируса. Президент Александр Лукашенко называет информацию о коронавирус "психозом".

По состоянию на 30 марта в стране было подтверждено 152 случая новой коронавирусной инфекции: 47 "выписаны или готовятся к выписке", а еще 105 – "под контролем и лечением". До сих пор не фиксировали случаев смерти людей с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Темы: коронавирус Беларусь


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