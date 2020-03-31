У Португалії затримано 3 імміграційних офіцерів, підозрюваних у вбивстві українця

Португальська поліція оголосила про затримання трьох офіцерів поліцейської імміграційної служби (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, SEF) за підозрою у вбивстві 40-річного українця в аеропорту Лісабона.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в оприлюдненій у понеділок заяві судової поліції Португалії.

"Судова поліція… встановила особи та затримала трьох чоловіків віком 42, 43 і 47 років у зв’язку з переконливими ознаками вчинення злочину вбивства", - сказано в оприлюдненій заяві.

Затримані є працівниками поліцейської Служби у справах іноземців та кордонів (SEF), і слідство встановило, що вони, імовірно, відповідальні за смерть 40-річного громадянина України, який намагався незаконно в'їхати в країну 10 березня, заявили у поліції.

Як з’ясували слідчі, українця було вбито в приміщенні тимчасового монтажного центру в аеропорту Лісабона 12 березня після того, як він нібито "спричинив деякі заворушення".

SEF у заяві підтвердила затримання трьох своїх співробітників за підозрою в убивстві. В результаті інциденту директор та заступник директора Лісабонського директорату SEF відсторонені від служби.

Міністр внутрішніх справ Португалії заявив, що уряд наказав розслідувати інцидент.

Напередодні в МЗС України підтвердили, що поліція Португалії розслідує смерть українця в аеропорту Лісабона.

29 березня один з місцевих телеканалів показав сюжет, у якому йшлося, що українця, ймовірно, убили.

Голова спілки українців у Португалії Павло Садоха раніше повідомив, що українцю з незрозумілих причин відмовили у в’їзді до Португалії. А коли він став вимагати пояснити ситуацію, йому надягнули наручники, застосували фізичну силу і в наручниках залишили одного в кімнаті. В українця стався приступ епілепсії, у результаті чого настала смерть.