Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Португалии задержали трех иммиграционных офицеров, подозреваемых в убийстве украинца

Вторник, 31 марта 2020, 15:09

Португальская полиция объявила о задержании трех офицеров полицейской иммиграционной службы (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, SEF) по подозрению в убийстве 40-летнего украинца в аэропорту Лиссабона.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обнародованном в понедельник заявлении судебной полиции Португалии.

"Судебная полиция... установила личности и задержала трех мужчин в возрасте 42, 43 и 47 лет в связи с убедительными признаками совершения преступления - убийства", - говорится в обнародованном заявлении.

Задержанные являются сотрудниками полицейской Службы по делам иностранцев и границ (SEF). Следствие установило, что они, вероятно, ответственны за смерть 40-летнего гражданина Украины, который пытался незаконно въехать в страну 10 марта, заявили в полиции.

Как выяснили следователи, украинец был убит в помещении временного монтажного центра в аэропорту Лиссабона 12 марта после того, как он якобы "вызвал некоторые беспорядки".

SEF в заявлении подтвердила задержание трех своих сотрудников по подозрению в убийстве. В результате инцидента директор и заместитель директора Лиссабонского директората SEF отстранены от работы.

Министр внутренних дел Португалии заявил, что правительство приказало расследовать инцидент.

Накануне в МИД Украины подтвердили, что полиция Португалии расследует смерть украинца в аэропорту Лиссабона.

29 марта один из местных телеканалов показал сюжет, в котором говорилось, что украинца, вероятно, убили.

Глава Союза украинцев Португалии Павел Садоха ранее сообщил, что мужчине по непонятным причинам отказали во въезде в Португалию. А когда он потребовал объяснить ситуацию, на него надели наручники, применили физическую силу и в наручниках оставили одного в комнате. У украинца произошел приступ эпилепсии, в результате чего наступила смерть.

Темы: Португалияукраинцы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Португалия
Португалия стала 23-й страной, заключившей декларацию о членстве Украины в НАТО
Президент Португалии потерял сознание из-за жары
"Коалиция истребителей": Португалия не передаст Украине свои F-16 - министр
Последние новости
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
Все новости...
Реклама: