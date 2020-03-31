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В Україні дозволили відкрити продуктові ринки

Вівторок, 31 березня 2020, 17:32
В Україні дозволили відкрити продуктові ринки

Міністерство охорони здоров'я дозволило владі на місцях відкрити продуктові ринки під час карантину, але наказало суворо дотримуватись певних обмежень.

Джерело: постанова головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка від 30 березня, текст якої опублікований на сайті МОЗ

Деталі: Згідно з документом, при здійсненні торгівлі на ринках необхідно дотримуватись наступних умов:

- це має бути ринок харчових продуктів;

- на ринку можуть знаходитись не більше одного відвідувача на 20 кв. м торгівельної площі;

- відстань між покупцями в чергах має бути не менш ніж 1,5 метри;

- торговці та покупці повинні мати на собі засоби індивідуального захисту;

- для ринків вихідного дня відстань між місцями торгівлі має становити не менше ніж 3 метри.

 

Передісторія:

25 березня на селекторній нараді з міськими головами обласних центрів та головами ОДА президент Володимир Зеленський заявив, що навіть в умовах карантину не можна лишати людей без можливості купляти продукти харчування, тому у містечках, де продовольчі ринки є єдиним джерелом їжі, закривати їх не потрібно. Зеленський попросив знайти вихід.

Українська правда

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Теми: коронавірусторгівляCovid-2019
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