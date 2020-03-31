В Украине разрешили открыть продуктовые рынки

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Вторник, 31 марта 2020, 17:32

Министерство здравоохранения позволило власти на местах открыть продуктовые рынки во время карантина, но приказало строго придерживаться определенных ограничений.

Источник: постановление главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко от 30 марта, текст которого опубликован на сайте Минздрава

Детали: Согласно документу, при осуществлении торговли на рынках необходимо соблюдать следующие условия:

- это должен быть рынок пищевых продуктов;

- на рынке могут находиться не более одного посетителя на 20 кв. м торговой площади;

- расстояние между покупателями в очередях должно быть не менее 1,5 метра;

- торговцы и покупатели должны иметь на себе средства индивидуальной защиты;

- для рынков выходного дня расстояние между местами торговли должно составлять не менее 3 метров.

 

Предыстория:

25 марта на селекторном совещании с мэрами областных центров и председателями ОГА президент Владимир Зеленский заявил, что даже в условиях карантина нельзя оставлять людей без возможности покупать продукты питания, поэтому в городах, где продовольственные рынки являются единственным источником пищи, закрывать их не нужно. Зеленаский попросил найти выход.

Украинская правда
Темы: коронавирус торговля Covid-2019


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