Uber запустив окремий сервіс для медиків, щоб возити їх безкоштовно

Компанія Uber запускає проєкт Shuttle Heroes спеціальний сервіс, який буде безкоштовно перевозити працівників медичних установ у період карантину.

Джерело: Урядовий портал

Деталі: Проєкт діятиме на території Києва. На першому етапі роботи сервісу маршрути охоплять понад 100 медичних установ Києва.

Маршрути руху шатлів прокладено згідно з пропозиціями Міністерства інфраструктури та розплановано таким чином, щоб допомогти столичним лікарям дістатися до робочих місць і повернутися додому.

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