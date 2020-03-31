Компания Uber запускает проект Shuttle Heroes специальный сервис, который будет бесплатно перевозить работников медицинских учреждений в период карантина.

Источник: Правительственный портал

Детали: Проект будет действовать на территории Киева. На первом этапе работы сервиса маршруты охватят более 100 медицинских учреждений Киева.

Маршруты движения шаттлов проложены согласно предложениям Министерства инфраструктуры и распланировано таким образом, чтобы помочь столичным врачам добраться до рабочих мест и вернуться домой.

Что было раньше: Укрзализныця начинает бесплатно возить медиков