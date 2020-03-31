Ворожим вогнем на Луганщині поранено двох бійців

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Вівторок, 31 березня 2020, 18:57

В результаті обстрілу з боку збройних формувань Російської Федерації на луганському напрямку два військовослужбовця Збройних Сил України отримали поранення.

Джерело: пресцентр штабу ООС

Деталі: Зазначається, що постраждалих воїнів оперативно доставили евакуаційною технікою до військово-медичного закладу та надали належну медичну допомогу.

Дослівно: "Такі дії російських окупантів безкарними не залишилися – вогнем у відповідь військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил подавили ворожу активність. На свої агресивні дії противник й надалі отримуватиме адекватну й невідворотну відповідь з боку українських захисників".

Усього ж впродовж поточної доби противник сім разів обстріляв наші позиції, використовуючи міномети калібру 120 мм, протитанковий ракетний комплекс, автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Переважну більшість обстрілів зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Що передувало: 31 березня на Луганщині на міні російського виробництва підірвався військовослужбовець з операції Обєднаних сил, він – у тяжкому стані.

Українська правда
Теми: ООС Об'єднані сили на Донбасі


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