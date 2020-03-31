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Вражеским огнем на Луганщине ранены два бойца

Вторник, 31 марта 2020, 18:57
Вражеским огнем на Луганщине ранены два бойца

В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на луганском направлении два военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения.

Источник: пресс-центр штаба ООС

Детали: Отмечается, что пострадавших воинов оперативно доставили эвакуационной техникой в военно-медицинское учреждение и предоставили надлежащую медицинскую помощь.

Дословно: "Такие действия российских оккупантов безнаказанными не остались - огнем военнослужащие из состава Объединенных сил подавили вражескую активность. На свои агрессивные действия противник и в дальнейшем будет получать адекватную и неотвратимую ответ со стороны украинских защитников".

Всего же в течение суток противник семь раз обстрелял наши позиции, используя минометы калибра 120 мм, противотанковый ракетный комплекс, автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Подавляющее большинство обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Что предшествовало: 31 марта на Луганщине на мине российского производства подорвался военнослужащий из операции Объединенных сил, он - в тяжелом состоянии.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассе
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