Вражеским огнем на Луганщине ранены два бойца

118 просмотров
Вторник, 31 марта 2020, 18:57

В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на луганском направлении два военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения.

Источник: пресс-центр штаба ООС

Детали: Отмечается, что пострадавших воинов оперативно доставили эвакуационной техникой в военно-медицинское учреждение и предоставили надлежащую медицинскую помощь.

Дословно: "Такие действия российских оккупантов безнаказанными не остались - огнем военнослужащие из состава Объединенных сил подавили вражескую активность. На свои агрессивные действия противник и в дальнейшем будет получать адекватную и неотвратимую ответ со стороны украинских защитников".

Всего же в течение суток противник семь раз обстрелял наши позиции, используя минометы калибра 120 мм, противотанковый ракетный комплекс, автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Подавляющее большинство обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Что предшествовало: 31 марта на Луганщине на мине российского производства подорвался военнослужащий из операции Объединенных сил, он - в тяжелом состоянии.

Украинская правда
Темы: ООС Объединенные силы на Донбассе


powered by lun.ua
Материалы по теме
У Катериновки на российской мине подорвался военный 31 марта 2020, 14:21
На Донбассе пуля снайпера оборвала жизнь младшего сержанта ОС 31 марта 2020, 11:46
ООС: На Донбассе 1 погибший, 3 раненых и военный с боевой травмой 31 марта 2020, 07:17
Все новости
Главные новости
В Украине разрешили открыть продуктовые рынки
Коронавирус все ближе к Путину: заразился врач, который показывал ему спецбольницу
Ермак о покупке Mercedes перед карантином: Так совпало
Ермак рассказал о будущем консультативного совета с представителями ОРДЛО
Все новости
еда

Как сделать макароны дома

советы

Как пережить длительный карантин. Советы от космонавтов

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!