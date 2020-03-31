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Відомий футбольний клуб надав свій стадіон для боротьби з коронавірусом

Вівторок, 31 березня 2020, 19:45
Відомий футбольний клуб надав свій стадіон для боротьби з коронавірусом

Лондонський футбольний клуб Tottenham надасть свій стадіон для використання людям, постраждалим від пандемії коронавіруса.

Джерело: голова клубу Tottenham Даніель Леві, якого цитує офіційний сайт клубу

Пряма мова Леві: "Ми дуже пишаємося зусиллями усіх, хто бере участь в боротьбі з COVID-19, і бачимо сьогодні тільки початок того, що ми можемо зробити як клуб у цій боротьбі".

Деталі: Підземну парковку стадіону перетворили на склад, який буде займатися постачанням продуктів найбільш уразливим групам населення Лондона.

Нагадаємо: Стадіон відомого футбольного клубу "Реал Мадрид" "Сантьяго Бернабеу" віддадуть під склад для медикаментів й іншого медичного приладдя на час карантину через пандемію коронавируса.

Українська правда

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Теми: коронавірусепідеміяфутбол
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