Відомий футбольний клуб надав свій стадіон для боротьби з коронавірусом

Лондонський футбольний клуб Tottenham надасть свій стадіон для використання людям, постраждалим від пандемії коронавіруса.

Джерело: голова клубу Tottenham Даніель Леві, якого цитує офіційний сайт клубу

Пряма мова Леві: "Ми дуже пишаємося зусиллями усіх, хто бере участь в боротьбі з COVID-19, і бачимо сьогодні тільки початок того, що ми можемо зробити як клуб у цій боротьбі".

Деталі: Підземну парковку стадіону перетворили на склад, який буде займатися постачанням продуктів найбільш уразливим групам населення Лондона.

Нагадаємо: Стадіон відомого футбольного клубу "Реал Мадрид" "Сантьяго Бернабеу" віддадуть під склад для медикаментів й іншого медичного приладдя на час карантину через пандемію коронавируса.