Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Известный футбольный клуб выделил свой стадион для борьбы с коронавирусом

Вторник, 31 марта 2020, 19:45
Известный футбольный клуб выделил свой стадион для борьбы с коронавирусом

Лондонский Тоттенхэм предоставит свой стадион для использования людям, пострадавшим от пандемии коронавируса.

Источник: председатель клуба Tottenham Дэниэл Леви, которого цитирует официальный сайт клуба

Прямая речь Леви: "Мы очень гордимся усилиями всех, кто участвует в борьбе с COVID-19, и видим сегодня только начало того, что мы можем сделать как клуб, чтобы помочь".

Детали: Подземную парковку стадиона превратили в склад, который будет заниматься поставками продуктов наиболее уязвимым группам населения Лондона.

Напомним: Стадион известного футбольного клуба "Реал Мадрид" "Сантьяго Бернабеу" отдадут под склад для медикаментов и других медицинских принадлежностей на время карантина из-за пандемии коронавируса.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусэпидемияфутбол
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
Все новости...
Реклама: