Известный футбольный клуб выделил свой стадион для борьбы с коронавирусом
Вторник, 31 марта 2020, 19:45
Лондонский Тоттенхэм предоставит свой стадион для использования людям, пострадавшим от пандемии коронавируса.
Источник: председатель клуба Tottenham Дэниэл Леви, которого цитирует официальный сайт клуба
Прямая речь Леви: "Мы очень гордимся усилиями всех, кто участвует в борьбе с COVID-19, и видим сегодня только начало того, что мы можем сделать как клуб, чтобы помочь".
Детали: Подземную парковку стадиона превратили в склад, который будет заниматься поставками продуктов наиболее уязвимым группам населения Лондона.
Напомним: Стадион известного футбольного клуба "Реал Мадрид" "Сантьяго Бернабеу" отдадут под склад для медикаментов и других медицинских принадлежностей на время карантина из-за пандемии коронавируса.
Украинская правда