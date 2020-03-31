Известный футбольный клуб выделил свой стадион для борьбы с коронавирусом

Лондонский Тоттенхэм предоставит свой стадион для использования людям, пострадавшим от пандемии коронавируса.

Источник: председатель клуба Tottenham Дэниэл Леви, которого цитирует официальный сайт клуба

Прямая речь Леви: "Мы очень гордимся усилиями всех, кто участвует в борьбе с COVID-19, и видим сегодня только начало того, что мы можем сделать как клуб, чтобы помочь".

Детали: Подземную парковку стадиона превратили в склад, который будет заниматься поставками продуктов наиболее уязвимым группам населения Лондона.

Напомним: Стадион известного футбольного клуба "Реал Мадрид" "Сантьяго Бернабеу" отдадут под склад для медикаментов и других медицинских принадлежностей на время карантина из-за пандемии коронавируса.