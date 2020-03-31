До України привезли тести, маски та апарати ШВЛ із Китаю

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Вівторок, 31 березня 2020, 20:09

З Китаю до України привезли ще 100 тис. високоточних ПЛР-тестів для виявлення коронавірусу, 40 тис. окулярів багаторазового використання, медичні маски та обладнання для апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ).

Джерело: пресслужба президента.

Деталі: Після проходження всіх санітарних та митних процедур вантаж спрямують до лікарень та лабораторій у всі регіони України.

Засоби захисту також передадуть військовим та працівникам Державної прикордонної служби.

Крім того, медичні маски надійдуть у мережі аптек, щоб задовольнити попит населення.

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Що було раніше: В Україні почали розподіляти між регіонами 100 тисяч ПЛР-тестів, які напередодні прибули з Південної Кореї.

Українська правда
Теми: Україна Китай коронавірус епідемія Офіс президента


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