100 тисяч ПЛР-тестів з Південної Кореї розподіляють по Україні – ОПУ

В Україні почали розподіляти між регіонами 100 тисяч ПЛР-тестів, які напередодні прибули з Південної Кореї.

Джерело: ОПУ з посиланням на президента Володимира Зеленського

Пряма мова: "Ми маємо зробити все, щоб у кожній лікарні та кожній аптеці були засоби захисту як для спеціалістів, так і для населення. Ми просто мусимо це зробити".

Деталі: Повідомляється, що доставлений вантаж уже розподіляється по аптеках.

Додатково до України має прибути ще 100 тисяч таких тестів, 40 тисяч окулярів багаторазового використання та респіратори високого ступеня захисту.

Також в ОПУ додали, що українське підприємство виготовляє 8 тисяч спецкостюмів, 4 тисячі захисних халатів та 18 тисяч рукавичок багаторазового використання, і 31 березня розпочнеться їхнє відвантаження та відправлення в регіони для захисту лікарів.

Крім того, до лабораторій обіцяють направити 12 спеціальних машин для проведення тестування – їх доставка в Україну очікується 31 березня.

Держава також розглядає можливість закупівлі вхідних рамок з неспиртовим дезінфектором для місць з великим скупченням людей.

Що було раніше: 30 березня одеські лікарі заявили, що тестів на COVID-19 немає і хворих на пневмонію не тестують.

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