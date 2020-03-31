100 тисяч ПЛР-тестів з Південної Кореї розподіляють по Україні – ОПУ

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Вівторок, 31 березня 2020, 15:30

В Україні почали розподіляти між регіонами 100 тисяч ПЛР-тестів, які напередодні прибули з Південної Кореї.

Джерело: ОПУ з посиланням на президента Володимира Зеленського

Пряма мова: "Ми маємо зробити все, щоб у кожній лікарні та кожній аптеці були засоби захисту як для спеціалістів, так і для населення. Ми просто мусимо це зробити".

Деталі: Повідомляється, що доставлений вантаж уже розподіляється по аптеках.

Додатково до України має прибути ще 100 тисяч таких тестів, 40 тисяч окулярів багаторазового використання та респіратори високого ступеня захисту.

Також в ОПУ додали, що українське підприємство виготовляє 8 тисяч спецкостюмів, 4 тисячі захисних халатів та 18 тисяч рукавичок багаторазового використання, і 31 березня розпочнеться їхнє відвантаження та відправлення в регіони для захисту лікарів.

Крім того, до лабораторій обіцяють направити 12 спеціальних машин для проведення тестування – їх доставка в Україну очікується 31 березня.

Держава також розглядає можливість закупівлі вхідних рамок з неспиртовим дезінфектором для місць з великим скупченням людей.

Що було раніше: 30 березня одеські лікарі заявили, що тестів на COVID-19 немає і хворих на пневмонію не тестують.

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі 

Передісторія: 

  • Власник компанії TIS Андрій Ставніцер, який курує Одеську область під час пандемії коронавірусу, заявляв, що готовність області до боротьби з Covid-19 – нульова.
  • Він також додав, що влада нічого не робить для боротьби з СOVID-19, і що відповідального чиновника, який може приймати рішення, в області немає.

Українська правда
Теми: Офіс президента коронавірус Covid-2019


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