В Украину привезли тесты, маски и аппараты ИВЛ из Китая
Из Китая в Украину привезли еще 100 тыс. высокоточных ПЦР-тестов для выявления коронавируса, 40 тыс. очков многоразового использования, медицинские маски и оборудование для аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Источник: пресс-служба президента.
Детали: После прохождения всех санитарных и таможенных процедур груз направят в больницы и лабораторий во все регионы Украины.
Средства защиты также передадут военным и работникам Государственной пограничной службы.
Кроме того, медицинские маски поступят в сети аптек, чтобы удовлетворить спрос населения.
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Что было раньше: В Украине начали распределять между регионами 100 тысяч ПЦР-тестов, которые накануне прибыли из Южной Кореи.