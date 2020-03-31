В Украину привезли тесты, маски и аппараты ИВЛ из Китая

Из Китая в Украину привезли еще 100 тыс. высокоточных ПЦР-тестов для выявления коронавируса, 40 тыс. очков многоразового использования, медицинские маски и оборудование для аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Источник: пресс-служба президента.

Детали: После прохождения всех санитарных и таможенных процедур груз направят в больницы и лабораторий во все регионы Украины.

Средства защиты также передадут военным и работникам Государственной пограничной службы.

Кроме того, медицинские маски поступят в сети аптек, чтобы удовлетворить спрос населения.

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Что было раньше: В Украине начали распределять между регионами 100 тысяч ПЦР-тестов, которые накануне прибыли из Южной Кореи.