Одну з вулиць Києва пропонують назвати іменем Бекешкіної

Колектив фонду "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва" звернувся до мера Києва Віталія Кличка з клопотанням вшанувати пам’ять видатного українського соціолога й громадського діяча Ірини Бекешкіної назвою однієї з вулиць міста.

Джерело: сайт фонду

Дослівно: "Колеги пропонують перейменувати вулицю Генерала Карбишева, на якій постійно проживала Ірина Бекешкіна.

Вважаємо, що такий крок з вашого боку буде схвально оцінено не лише киянами, а й усією науковою спільнотою та громадянським суспільством України".

Передісторія: 21 березня померла соціолог Ірина Бекешкіна.