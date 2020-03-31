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Одну з вулиць Києва пропонують назвати іменем Бекешкіної

Вівторок, 31 березня 2020, 21:02
Одну з вулиць Києва пропонують назвати іменем Бекешкіної

Колектив фонду "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва" звернувся до мера Києва Віталія Кличка з клопотанням вшанувати пам’ять видатного українського соціолога й громадського діяча Ірини Бекешкіної назвою однієї з вулиць міста.

Джерело: сайт фонду

Дослівно: "Колеги пропонують перейменувати вулицю Генерала Карбишева, на якій постійно проживала Ірина Бекешкіна.

Вважаємо, що такий крок з вашого боку буде схвально оцінено не лише киянами, а й усією науковою спільнотою та громадянським суспільством України".

Передісторія: 21 березня померла соціолог Ірина Бекешкіна.

Українська правда

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Теми: Київсоціологія
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