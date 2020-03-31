Одну из улиц Киева предлагают назвать именем Бекешкиной

Коллектив Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" обратился к мэру Киева Виталия Кличко с ходатайством почтить память выдающегося украинского социолога и общественного деятеля Ирины Бекешкиной названием одной из улиц города.

Источник: сайт фонда

Дословно: "Коллеги предлагают переименовать улицу Генерала Карбышева, на которой постоянно проживала Ирина Бекешкина.

Считаем, что такой шаг с вашей стороны будет хорошо оценен не только киевлянами, но и всей научной общественностью и гражданским обществом Украины".

Что было раньше: 21 марта умерла социолог Ирина Бекешкина.