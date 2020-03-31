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Пограничники ожидают, что на Пасху домой съедутся 200 тыс. украинцев

Вторник, 31 марта 2020, 21:49

Пограничники прогнозируют, что на Пасху в страну приедут дополнительно 200 тысяч украинцев.

Источник: сообщение главы Государственной пограничной службы Сергея Дайнеко в эфире телеканала 1+1, которое передает "Укринформ"

Прямая речь: "По всем направлениям, доступными для граждан Украины, уже вернулись из-за границы около 160 тысяч граждан. По информации МИД Украины, на данный момент около 17 тысяч украинцев заявили о том, что намерены вернуться на территорию Украины. Конечно, это не все граждане. Мы ожидаем, что накануне Пасхи может вернуться около 200 тысяч наших сограждан".

Детали: Касательно очередей на польской границе Дейнеко отметил, что проблема заключалась не в пограничниках Украины, а в том, что очереди накапливались на польской стороне. В наиболее активный день - 27 марта – на вход в Украину из Польши было 22 тысячи граждан.

Обычно этот показатель составляет около 4 тысяч человек в сутки. На данный момент украинцы, пересекающие госграницу в пешем порядке, отсутствуют.

Христиане восточного обряда Пасху в этом году празднуют 19 апреля.

Напомним:

По данным МИД, по состоянию на 21:00 30 марта желание вернуться в Украину после закрытия границ из-за коронавируса изъявили 11 015 граждан.

"Украинская правда" в Threads

Темы: празднованияграницакарантинкоронавирус
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