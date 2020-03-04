Дубінський після обговорення змін в уряді поїхав до офісу Коломойського – ЗМІ
Одразу після закінчення засідання фракції "Слуга народу", де обговорювалися майбутні кадрові перестановки в уряді, нардеп і колишній телеведучий Олександр Дубінський поїхав до бізнес-центру, де знаходиться офіс олігарха Ігоря Коломойського.
Джерело: Bihus.Info
Деталі: Авто Дубінського журналісти помітили під "Міленіумом". Приблизно за двадцять хвилин з підземного паркінгу бізнес-центру виїхав кортеж, яким найвірогідніше користується сам Коломойський. З різницею в декілька хвилин з парковки навпроти від’їхало і авто Дубінського.
У коментарі виданню нардеп заявив, що дійсно у вівторок приїжджав до "Міленіуму", але не зустрічався з Коломойським і нічого з ним не обговорював. За словами нардепа, він "зайшов до друзів у "Міленіум". Називати імена "друзів" Дубінський не захотів, але наголосив, що в "Міленіумі" також є офіс нардепа і соратника Коломойського Ігоря Палиці.
На уточнюючі запитання нардеп заявив, що в позаробочий час має право займатися чим заманеться.
Раніше журналісти телепрограми "Схеми" помітили Олександра Дубінського на святкуванні дня народження бізнесмена Михайла Кіпермана. Там же в якості гостей перебували Ігор Коломойський та Ігор Палиця.
Передісторія:
- Дубінський входить до так званої "групи впливу Коломойського" у фракції "Слуга народу".
- 4 березня відбудеться позачергове засідання Верховної Ради, яка розглядатиме "питання про Кабінет міністрів України та про діяльність МВС України, СБУ, ДБР, НАБУ, Офісу Генпрокурора у сфері подолання корупції в Україні і зміцнення правопорядку".
- Напередодні "Слуга народу" за участі президента Володимира Зеленського провела засідання фракції, де нардепам представили нові кандидатури в уряд.
- За даними УП, президент Володимир Зеленський запропонував фракції "Слуга народу" призначити прем'єром віце-прем’єра Дениса Шмигаля.
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