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Дубінський після обговорення змін в уряді поїхав до офісу Коломойського – ЗМІ

Середа, 4 березня 2020, 10:24
Дубінський після обговорення змін в уряді поїхав до офісу Коломойського – ЗМІ
Дмитро Ларін, УП

Одразу після закінчення засідання фракції "Слуга народу", де обговорювалися майбутні кадрові перестановки в уряді, нардеп і колишній телеведучий Олександр Дубінський поїхав до бізнес-центру, де знаходиться офіс олігарха Ігоря Коломойського.

Джерело: Bihus.Info

Деталі: Авто Дубінського журналісти помітили під "Міленіумом". Приблизно за двадцять хвилин з підземного паркінгу бізнес-центру виїхав кортеж, яким найвірогідніше користується сам Коломойський. З різницею в декілька хвилин з парковки навпроти від’їхало і авто Дубінського.

У коментарі виданню нардеп заявив, що дійсно у вівторок приїжджав до "Міленіуму", але не зустрічався з Коломойським і нічого з ним не обговорював. За словами нардепа, він "зайшов до друзів у "Міленіум". Називати імена "друзів" Дубінський не захотів, але наголосив, що в "Міленіумі" також є офіс нардепа і соратника Коломойського Ігоря Палиці.

На уточнюючі запитання нардеп заявив, що в позаробочий час має право займатися чим заманеться.

Раніше журналісти телепрограми "Схеми" помітили Олександра Дубінського на святкуванні дня народження бізнесмена Михайла Кіпермана. Там же в якості гостей перебували Ігор Коломойський та Ігор Палиця.

Передісторія: 

  • Дубінський входить до так званої "групи впливу Коломойського" у фракції "Слуга народу".
  • 4 березня відбудеться позачергове засідання Верховної Ради, яка розглядатиме "питання про Кабінет міністрів України та про діяльність МВС України, СБУ, ДБР, НАБУ, Офісу Генпрокурора у сфері подолання корупції в Україні і зміцнення правопорядку".
  • Напередодні "Слуга народу" за участі президента Володимира Зеленського провела засідання фракції, де нардепам представили нові кандидатури в уряд.
  • За даними УП, президент Володимир Зеленський запропонував фракції "Слуга народу" призначити прем'єром віце-прем’єра Дениса Шмигаля.

Знати більше: Хто є хто в уряді Шмигаля. Розповідаємо цікаві факти про нових міністрів

"Українська правда" у Threads

Теми: ДубінськийКоломойськийКабінет міністрів
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