Дубінський після обговорення змін в уряді поїхав до офісу Коломойського – ЗМІ

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Середа, 4 березня 2020, 11:24

Одразу після закінчення засідання фракції "Слуга народу", де обговорювалися майбутні кадрові перестановки в уряді, нардеп і колишній телеведучий Олександр Дубінський поїхав до бізнес-центру, де знаходиться офіс олігарха Ігоря Коломойського.

Джерело: Bihus.Info

Деталі: Авто Дубінського журналісти помітили під "Міленіумом". Приблизно за двадцять хвилин з підземного паркінгу бізнес-центру виїхав кортеж, яким найвірогідніше користується сам Коломойський. З різницею в декілька хвилин з парковки навпроти від’їхало і авто Дубінського.

У коментарі виданню нардеп заявив, що дійсно у вівторок приїжджав до "Міленіуму", але не зустрічався з Коломойським і нічого з ним не обговорював. За словами нардепа, він "зайшов до друзів у "Міленіум". Називати імена "друзів" Дубінський не захотів, але наголосив, що в "Міленіумі" також є офіс нардепа і соратника Коломойського Ігоря Палиці.

На уточнюючі запитання нардеп заявив, що в позаробочий час має право займатися чим заманеться.

Раніше журналісти телепрограми "Схеми" помітили Олександра Дубінського на святкуванні дня народження бізнесмена Михайла Кіпермана. Там же в якості гостей перебували Ігор Коломойський та Ігор Палиця.

Теми: Дубінський Коломойський Кабінет міністрів


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