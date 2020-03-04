Кандидат у міністри мав спільний бізнес з президентом НОК Росії
Кандидат у міністри спорту Вадим Гутцайт мав бізнес із нинішнім президентом Національного олімпійського комітету Росії.
Джерело: матеріал УП "Хто є хто в уряді Шмигаля. Розповідаємо цікаві факти про нових міністрів"
Деталі: Олімпійський чемпіон з фехтування 1992 року 48 річний Гутцайт фігурував як кандидат на посаду міністра спорту в 2014 році.
Згодом пішов працювати у Київську міську держадміністрацію, де за результатами конкурсу був призначений начальником Департаменту молоді та спорту столиці.
Його конкурент по конкурсу активіст Філіп Альїд назвав результат нечесним.
Альїд заявляв, що Гутцайт у 2018 році був одним із співвласників російського ООО "Альтаир" (СТО "Чемпіон" в Лубні під Москвою) разом з двома відомими російськими фехтувальниками Ільгаром Мамедовим та Станіславом Поздняковим ( зараз обіймає посаду президента Олімпійського комітету Росії).
Наразі серед співзасновників "Альтаиру" Гутцайт не числиться, однак історія змін в російських реєстрах вказує, що свою частку він передав Мамедову.
Ільгар Мамедов – багаторічний головний тренер збірної Росії з фехтування, має звання полковника Збройних Сил РФ.
За часів президентства Леоніда Кучми та Віктора Януковича Гутцайт отримував ордени "За заслуги 3-х ступенів за спортивні досягнення і внесок у розвиток олімпійського спорту.
Від Петра Порошенка отримав медаль "25 років Незалежності України" .
Очолював Федерацію фехтування України.
2019 року на позачергових парламентських виборах мав балотуватися до Верховної Ради від "Слуги народу". Був у прохідній частині списку під номером 81, однак від участі відмовився.
Тоді Гутцайт послався на те, що буде кориснішим для країни, працюючи у виконавчій владі.
Активно виступає за розробку та ухвалення закону про меценатство у спорті. Також Гутцайт виступав за введення квот на показ спорту на телебаченні.
Чому це важливо: Команда шостого президента Володимира Зеленського при формуванні нового складу Кабінету міністрів у серпні 2019 року вирішила скасувати посаду міністра молоді та спорту, об’єднавши це відомство із Мінкультури і Мінінформполітики. 4 березня на позачерговому засіданні Верховної Ради планується оновити уряд.
Передісторія:
- 4 березня відбудеться позачергове засідання Верховної Ради, яка розглядатиме "питання про Кабінет міністрів України та про діяльність МВС України, СБУ, ДБР, НАБУ, Офісу Генпрокурора у сфері подолання корупції в Україні і зміцнення правопорядку".
- За даними УП, президент Володимир Зеленський запропонував фракції "Слуга народу" призначити прем'єром віцепрем'єра Дениса Шмигаля.
- Напередодні "Слуга народу" за участі президента Володимира Зеленського провела засідання фракції, де нардепам представили нові кандидатури в уряд.
Детальніше про нового ймовірного міністра спорту та інших кандидатів в уряд Дениса Шмигаля читайте в матеріалі "Української правди"