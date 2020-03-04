Кандидат у міністри мав спільний бізнес з президентом НОК Росії

Кандидат у міністри спорту Вадим Гутцайт мав бізнес із нинішнім президентом Національного олімпійського комітету Росії.

Джерело: матеріал УП "Хто є хто в уряді Шмигаля. Розповідаємо цікаві факти про нових міністрів"

Деталі: Олімпійський чемпіон з фехтування 1992 року 48 річний Гутцайт фігурував як кандидат на посаду міністра спорту в 2014 році.

Згодом пішов працювати у Київську міську держадміністрацію, де за результатами конкурсу був призначений начальником Департаменту молоді та спорту столиці.

Його конкурент по конкурсу активіст Філіп Альїд назвав результат нечесним.

Альїд заявляв, що Гутцайт у 2018 році був одним із співвласників російського ООО "Альтаир" (СТО "Чемпіон" в Лубні під Москвою) разом з двома відомими російськими фехтувальниками Ільгаром Мамедовим та Станіславом Поздняковим ( зараз обіймає посаду президента Олімпійського комітету Росії).

Наразі серед співзасновників "Альтаиру" Гутцайт не числиться, однак історія змін в російських реєстрах вказує, що свою частку він передав Мамедову.

Ільгар Мамедов – багаторічний головний тренер збірної Росії з фехтування, має звання полковника Збройних Сил РФ.

За часів президентства Леоніда Кучми та Віктора Януковича Гутцайт отримував ордени "За заслуги 3-х ступенів за спортивні досягнення і внесок у розвиток олімпійського спорту.

Від Петра Порошенка отримав медаль "25 років Незалежності України" .

Очолював Федерацію фехтування України.

2019 року на позачергових парламентських виборах мав балотуватися до Верховної Ради від "Слуги народу". Був у прохідній частині списку під номером 81, однак від участі відмовився.

Тоді Гутцайт послався на те, що буде кориснішим для країни, працюючи у виконавчій владі.

Активно виступає за розробку та ухвалення закону про меценатство у спорті. Також Гутцайт виступав за введення квот на показ спорту на телебаченні.

Чому це важливо: Команда шостого президента Володимира Зеленського при формуванні нового складу Кабінету міністрів у серпні 2019 року вирішила скасувати посаду міністра молоді та спорту, об’єднавши це відомство із Мінкультури і Мінінформполітики. 4 березня на позачерговому засіданні Верховної Ради планується оновити уряд.

Передісторія:

4 березня відбудеться позачергове засідання Верховної Ради, яка розглядатиме "питання про Кабінет міністрів України та про діяльність МВС України, СБУ, ДБР, НАБУ, Офісу Генпрокурора у сфері подолання корупції в Україні і зміцнення правопорядку".

За даними УП, президент Володимир Зеленський запропонував фракції "Слуга народу" призначити прем'єром віцепрем'єра Дениса Шмигаля.

Напередодні "Слуга народу" за участі президента Володимира Зеленського провела засідання фракції, де нардепам представили нові кандидатури в уряд.

Детальніше про нового ймовірного міністра спорту та інших кандидатів в уряд Дениса Шмигаля читайте в матеріалі "Української правди"