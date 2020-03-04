ВООЗ вважає, що в Україні побільшає хворих на коронавірус
Представник Всесвітньої організації охорони здоров’я в Україні Ярно Хабіхт заявив, що в Україні найімовірніше побільшає випадків захворювання на коронавірус, але не потрібно панікувати.
Джерело: представник ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт на брифінгу 4 березня
Пряма мова: "Ймовірніше за все, ми з вами станемо свідками більшої кількості випадків захворювання в Україні, однак суть полягає у готовності охорони здоров’я України протидіяти спалахам цього захворювання".
Деталі: За словами представника ВООЗ, наразі потрібно носити маску правильно, часто мити руки, якщо захворіли – сидіти вдома, звертатися до лікаря за потребою.
Хабіхт наголосив, що більшість випадків захворювання носять легкий характер.
Передісторія:
- 3 березня у Чернівцях виявили перший в Україні випадок зараження коронавірусом. Інфікований – житель Чернівців, який разом з дружиною повернувся з Італії через пункт пропуску "Порубне" в Чернівецькій області.
- Симптоми коронавірусу Covid-2019 в українця, який мандрував Італією з 21 лютого, з’явилися за тиждень після початку подорожі, чоловік мінімізував контакти та одразу 28 лютого звернувся за допомогою до фахівців.
- Його госпіталізували до ізольованого боксу. Його дружина, яка не має симптомів, залишилася вдома в самоізоляції. Водночас увечері кілька десятків людей зібралися біля будинку, де проживає сім'я госпіталізованого і з криками вимагали від влади вивезти до лікарні та ізолювати дружину хворого.
- Попри те, що для відправлення жінки на обсервацію не було медичних показників, жінку таки забрали на обсервацію до лікарні.