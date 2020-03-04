ВООЗ вважає, що в Україні побільшає хворих на коронавірус

Представник Всесвітньої організації охорони здоров’я в Україні Ярно Хабіхт заявив, що в Україні найімовірніше побільшає випадків захворювання на коронавірус, але не потрібно панікувати.

Джерело: представник ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт на брифінгу 4 березня

Пряма мова: "Ймовірніше за все, ми з вами станемо свідками більшої кількості випадків захворювання в Україні, однак суть полягає у готовності охорони здоров’я України протидіяти спалахам цього захворювання".

Деталі: За словами представника ВООЗ, наразі потрібно носити маску правильно, часто мити руки, якщо захворіли – сидіти вдома, звертатися до лікаря за потребою.

Хабіхт наголосив, що більшість випадків захворювання носять легкий характер.

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