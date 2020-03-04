"Не красти замало": Зеленський в Раді розкритикував уряд Гончарука

Президент Володимир Зеленський, виступаючи у Верховній Раді, заявив, що уряд Олексія Гончарука не зміг впоратися із поставленими завданнями.

Джерело: Виступ Зеленського у Верховній Раді

Деталі: Зокрема президент розкритикував дії уряду щодо боротьби із контрабандою, високі премії в Кабміні, падіння промисловості за останні місяці.

Пряма мова: "Всі чудово розуміють головне питання. Це діяльність Кабінету міністрів України. Давайте будемо об’єктивними. Цей уряд має здобутки. Це зниження інфляції, облікової ставки НБУ, боротьба з тіньовими ринками, зокрема гральний бізнес та нелегальні АЗС, приватизації держпідприємств, які розкрадалися всі ці роки. Це кредити великому та середньому бізнесу, зменшення ролі держави в економіці нашої країни"

"Але правда в тому, що сьогодні українцям цього замало. І це правда. Але не красти замало. Це уряд нових облич, але облич замало. Потрібні нові мізки та нові серця. Цей уряд знає, що робити, але знати замало. Потрібно дійсно дуже багато працювати. Ми повинні визнавати помилки".

"Є враження, що економіка брала розгін, але спіткнулась і ризикує проїхатися обличчя по землі. За два місяці після нового року невиконання держбюджету майже 16 млрд гривень. 13 із них це провал надходжень від митниці. Бізнес приречено сигналізує, що контрабанда не зникла".

Деталі: Зеленський заявив, що контрабанда "відправила митницю в нокаут". Він також сказав, що інший біль це падіння промисловості на 5% четвертий місяць поспіль. Зеленський наголосив, що уряд провалив комунікацію із місцевою владою і людьми, через що люди заплуталися із платіжками у січні і у лютому. Також він обурився зарплатами і преміями членів Наглядових рад.

Водночас, в кінці своєї промови президент заявим, що йому "не соромно за цей уряд". Він сказав, що уряд Гончарука "зробив найбільше з усіх урядів України", але, на думку Зеленського це мінус попереднім складам уряду, а не плюс нинішньому.