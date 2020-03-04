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Президент подякував Скалецькій за сміливість у Нових Санжарах, але цього мало

Середа, 4 березня 2020, 15:36
Президент подякував Скалецькій за сміливість у Нових Санжарах, але цього мало

Президент Володимир Зеленський подякував міністру охорони здоров’я Зоряні Скалецькій за сміливість бути з людьми у Нових Санжарах, але додав, що сміливість у медицині не має бути одноразовою акцією.

Джерело: виступ Зеленського у Верховній Раді 4 березня

Пряма мова: "Розумію, що керівництву МОЗ дуже важко працювати з уламками медичної системи, які їм залишили у спадок, складно підняти на ноги пацієнта, якому замість нормального людського лікування давали пустишки і чай з ромашки.

Я дійсно дякую пані Скалецькій за те, що залишилась з людьми у Нових Санжарах. Дякую за сміливість, але у нашій медицині сміливість не може бути одноразовою акцією. Потрібно мати сміливість і визнати, що багато хто не готовий до другого етапу реформи 1 квітня. Це правда". 

Деталі: Зеленський нагадав, що майже щодня в Україні відбуваються протести у різних медичних закладах, бо люди бояться закриття лікарень, а лікарні бояться звільнень.

Крім того, за словами президента, є "великі питання до тарифів медичного обладнання і дуже великі питання до кадрів", а сама реформа медицини "летить у стіну".  

Зеленський також згадав ситуацію з першим випадком коронавірусу в Україні, але запевнив, що все під контролем, і додав, що перший брифінг нового міністра охорони здоров’я буде присвячений саме цій темі.

Передісторія: 

  • 20 лютого з Китаю, де вирує коронавірус, в Україну прилетіли 72 людини: 45 українців і 27 іноземців. Чотирьох осіб через симптоми хвороби не пустили на борт (3 українці і 1 казахстанка).
  • Усі евакуйовані з Китаю наразі перебувають на 14-денній обсервації у медцентрі "Нові Санжари" на Полтавщині.
  • Міністр МОЗ Зоряна Скалецька після протестів місцевих жителів у Нових Санжарах заявила, що проведе 14 днів на обсервації з евакуйованими.
  • Обсервація в Нових Санжарах завершиться 5 березня, якщо не виникне підозр на захворювання.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ЗеленськийСкалецькаМОЗ
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