Літак із евакуйованими з Китаю сів у Харкові

Літак з евакуйованими з Китаю українцями та іноземними громадянами приземлився в аеропорту Харкова.

Джерело: сайт 057, співвласник SkyUp Олександр Альба у Facebook

Деталі: За даними місцевих журналістів, до літака подали трап. Біля борту ходять люди в білій формі.

До літака під'їхала спецтехніка. Видно як працюють лікарі, передає з мета подій журналіст.

Співвласник SkyUp Олександр Альба повідомляє, що літак його авіакомпанії, який здійснював евакуацію, пройде спеціальну санітарну обробку: дезінфікуватимуть салон, кабіну пілотів, багажний відсік, техніки замінять фільтри системи кондиціонування, щоб повністю виключити можливість зараження. Також буде дезінфіковано місце стоянки і трап.

Пряма мова: "Я надзвичайно вдячний і пишаюся нашою командою. Адже вони, ризикуючи власним здоров’ям, зголосилися допомогти повернути наших співгромадян до України. Людяність, відданість своїй справі, готовність до самопожертви – ось що нас об’єднує та дозволяє долати будь-які виклики".