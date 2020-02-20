Літак із евакуйованими з Китаю сів у Харкові

Літак з евакуйованими з Китаю українцями та іноземними громадянами приземлився в аеропорту Харкова.

Джерело: сайт 057, співвласник SkyUp Олександр Альба у Facebook, Державна прикордонна служба

Деталі: За даними місцевих журналістів, до літака подали трап. Біля борту ходять люди в білій формі.

До літака під'їхала спецтехніка. Видно як працюють лікарі, передає з місця подій журналіст.

У Держприкордонслужбі відзначають, що інформацію про осіб, які прибули в Україну, отримали завчасно, тому їх перевірку за всіма базами даних здійснили ще до прильоту.

Біля трапу літака інспектори прикордонного контролю лише провели ідентифікацію осіб та проставили відмітки в паспортні документи іноземців. Прикордонний контроль здійснювався у захисному спорядженні із дотриманням всіх норм і правил санітарно-епідеміологічної безпеки у відокремленій зоні летовища.

Глава ХОДА Олексій Кучер у коментарі журналістам повідомив, що евакуйовані люди не будуть переміщатися по місту. Їх оглянуть лікарі та на п'яти автобусах повезуть до Полтавської області. Нацполіція забезпечить супровід евакуйованих.

Співвласник SkyUp Олександр Альба повідомляє, що літак його авіакомпанії, який здійснював евакуацію, пройде спеціальну санітарну обробку: дезінфікуватимуть салон, кабіну пілотів, багажний відсік, техніки замінять фільтри системи кондиціонування, щоб повністю виключити можливість зараження. Також буде дезінфіковано місце стоянки і трап.

Пряма мова: "Я надзвичайно вдячний і пишаюся нашою командою. Адже вони, ризикуючи власним здоров’ям, зголосилися допомогти повернути наших співгромадян до України. Людяність, відданість своїй справі, готовність до самопожертви – ось що нас об’єднує та дозволяє долати будь-які виклики".

Передісторія:

Вранці 20 лютого літак з евакуйованими приземлився в аеропорту "Бориспіль" під Києвом на дозаправку, потім полетів до Харкова. За доповідями екіпажу та медперсоналу супроводу, усі на борту літака здорові. На борту повітряного судна авіакомпанії SkyUp перебувають 45 громадян України і 27 іноземців, а також екіпаж і супроводжуючі лікарі.

Спеціальним транспортом ДСНС України у супроводі та під охороною поліції їх доправлять на територію медичного центру Національної гвардії України "Нові Санжари" у Полтавської області. Там люди упродовж 14 днів перебуватимуть в обсервації із забезпеченням суворого режиму санітарного-епідеміологічного контролю та безпеки.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков запевнив, що МВС зробило все, щоб громадяни країни були захищені від потенційних загроз у зв'язку з евакуацією людей із Уханю.

Правоохоронці звернулися до місцевих жителів, які протестують проти розміщення евакуйованих на території Нових Санжар із закликом не піддаватися паніці та не вірити фейкам.

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