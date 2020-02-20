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Скалецька вирішила пожити в обсервації з евакуйованими з Китаю українцями

Четвер, 20 лютого 2020, 21:32
Скалецька вирішила пожити в обсервації з евакуйованими з Китаю українцями

Міністриня охорони здоров'я Зоряна Скалецька вирішила приєднатися до евакуйованих в обсервації.

Джерело: Зоряна Скалецька

Дослівно: "Я прийняла рішення приєднатися до людей в обсервації. Разом з ними я проведу наступні 14 днів, в одному приміщенні, в тих самих умовах. Сподіваюсь, що моя присутність заспокоїть як тих, хто знаходиться в Нових Санжарах, так і решту країни...

Ще раз хочу наголосити: ці люди – наші співвітчизники, вони нам не чужі. Ми живемо в одній країні та мусимо дбати про їхнє здоров’я і безпеку.

Сподіваюсь, що моя персональна поведінка сприятиме втихомиренню ситуації та примиренню. Це необхідно нам усім.

Деталі: Скалецька також подякувала екіпажу літака, медикам і всій команді супроводу, "які добровільно озвались здійснити евакуацію та провести наступні 14 днів разом з усіма в ізоляції".

Що передувало: Місцеві мешканці, дізнавшись, що евакуйованих осіб повезуть у санаторій МВС, почали мітинг із вечора 19 лютого, а вранці 20 лютого перекрили дорогу.

Правоохоронці відтіснили протестувальників у Нових Санжарах і завезли евакуйованих у медичний центр.

Люди палили шини та дрова на під'їзді до медцентру, запалили барикаду перед автобусом, побили в ньому вікна.

Поліція розпочала два кримінальні провадження за фактом масових заворушень і насильства щодо правоохоронця у Нових Санжарах на Полтавщині.

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Українська правда

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Теми: СкалецькакоронавірусCovid-2019Кабінет міністрівздоров'я
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