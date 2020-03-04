Зеленський про Шмигаля: Українцям потрібен уряд, який зробить неможливе

Президент Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді призначити Дениса Шмигаля прем’єр-міністром і сподівається, що його Кабінет міністрів буде працювати "для людей".

Джерело: слово президента у Верховній Раді

Пряма мова: "Я дійсно вважаю, що попередній уряд робив усе можливе, але сьогодні українцям потрібен уряд, який зробить неможливе. Я сподіваюся, що саме таким і буде наступний Кабінет міністрів.

За ці роки у нас було дуже багато урядів: уряд технократів і уряд "казнократів", уряд порятунку і уряд "крєпкіх хозяйствєнніков", уряд порятунку "крєпкіх хозяйстенніков" і таке інше. Я вірю, що у нас нарешті з’явиться саме уряд для людей.

За пропозицією фракції "Слуга народу", яка у Верховній Раді 9 скликання має право коаліції фракцій, вношу на розгляд Верховної Ради подання по призначення прем’єр-міністром України Дениса Анатолійовича Шмигаля".

Деталі: Після пропозиції Зеленського виступив Шмигаль, а депутати почали задавати йому запитання.