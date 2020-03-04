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Зеленський про Шмигаля: Українцям потрібен уряд, який зробить неможливе

Середа, 4 березня 2020, 16:27
Зеленський про Шмигаля: Українцям потрібен уряд, який зробить неможливе

Президент Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді призначити Дениса Шмигаля прем’єр-міністром  і сподівається, що його Кабінет міністрів буде працювати "для людей".  

Джерело: слово президента у Верховній Раді

Пряма мова: "Я дійсно вважаю, що попередній уряд робив усе можливе, але сьогодні українцям потрібен уряд, який зробить неможливе. Я сподіваюся, що саме таким і буде наступний Кабінет міністрів.

За ці роки у нас було дуже багато урядів: уряд технократів і уряд "казнократів", уряд порятунку і уряд "крєпкіх хозяйствєнніков", уряд порятунку "крєпкіх хозяйстенніков" і таке інше. Я вірю, що у нас нарешті з’явиться саме уряд для людей.

За пропозицією фракції "Слуга народу", яка у Верховній Раді 9 скликання має право коаліції фракцій, вношу на розгляд Верховної Ради подання по призначення прем’єр-міністром України Дениса Анатолійовича Шмигаля".

Деталі: Після пропозиції Зеленського виступив Шмигаль, а депутати почали задавати йому запитання.

Знати більше: Хто такий Денис Шмигаль, якого пророкують на місце Гончарука

Хто є хто в уряді Шмигаля. Розповідаємо цікаві факти про нових міністрів

Передісторія:

  • 3 березня прем’єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку, хоча уряд мав імунітет до кінця серпня.
  • Того ж дня фракції "Слуга народу" назвали імена майбутнього прем’єра та міністрів, але деякі з тих кандидатів уже відмовилися працювати в уряді на чолі з Денисом Шмигалем.
  • 4 березня Верховна Рада звільнила Олексія Гончарука з посади прем’єр-міністра.
  • Денис Шмигаль став міністром розвитку громад і територій 4 лютого, замінивши на цій посаді Альону Бабак. Паралельно його призначили віцепрем'єр-міністром.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Шмигаль ЗеленськийКабінет міністрів
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